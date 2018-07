«Habría tenido sentido en el año 2012 pero casi en el 2019...»

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Rioja (UR) Fernando Antoñanzas lo tiene claro. El 'cheque nini' llega tarde. Quizá hubiera tenido más sentido en plena crisis pero en un momento en el que los indicadores económicos esbozan una recuperación, cree que hay músculo suficiente en el sector privado como para que el Estado no tenga que afrontar esta medida.

Reconoce que, efectivamente, el 'cheque nini' «puede servir» como vía para fomentar la incorporación de los jóvenes que ni estudian ni trabajan al mercado laboral... pero con matices. «El problema es que esto se convierta en una subvención a las empresas que haga que cuenten con ella de manera casi permanente», sostiene.

Además llega en un momento en el que el trasfondo económico es, si no antagónico, sí bastante diferente a aquel en el que fue concebido. «Como medida de choque, allá por el año 2012, no digo que no habría desempeñado su papel, pero no acabo de verla ya casi en el año 2019, cuando se reduce la tasa de paro en todos los sectores y cuando los flujos migratorios empiezan a ser positivos, con personas que vienen de otros lugares sabiendo que pueden encontrar un trabajo», argumenta antes de recordar que «tendrá un coste importante. Las extrapolaciones apuntan que pueden ser 500.000 jóvenes, aunque es difícil concretar ese número. Si lo multiplicamos por 400 euros al mes...».

Antoñanzas también fija el foco en la realidad de la empresa privada. «Ahora cuentan con unos jóvenes muy bien formados. Muchos siguieron estudiando porque el mercado del trabajo estaba muy complicado en su momento. Es gente que habla idiomas, que tiene varias titulaciones y que están desempeñando trabajos para los que no necesitan tanta capacitación como tienen», explica.

Por eso sostiene que «deben ser las empresas las que lleven a cabo las contrataciones de una forma normal. No digo que no pueda ayudar, pero a un coste social muy alto y tienen que responsabilizarse las propias empresas de pagar los sueldos que correspondan a sus empleados», completa.