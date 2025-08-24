Uno de cada seis turismos vendidos en La Rioja en lo que va de año ya es chino MG, Omoda y BYD son algunas de las marcas que aumentan su cuota de mercado en un sector al alza tras una severa caída

Víctor Soto Logroño Domingo, 24 de agosto 2025, 08:20 Comenta Compartir

Tras la pandemia de coronavirus, el mercado de automóviles nuevos tocó fondo en La Rioja. Fueron unos años, 2021 y 2022, marcados por una concatenación de crisis cuyo efecto más evidente en el sector fue la protagonizada por la escasez de microchips y que en La Rioja se sustanció en cifras de venta por debajo de las 3.000 unidades. Tras una costosa y paulatina recuperación (muy alejada de cifras de hace menos de una década), parece que este 2025 va a ser un año de impulso. Los concesionarios riojanos ya anunciaron en julio que esperan que el año se cierre con un crecimiento superior al 4% en turismos, aunque incluso se pueden superar las previsiones. «La ayuda del programa VER del Gobierno de La Rioja, que se cerró en junio, se está notando en el incremento de las matriculaciones», respalda Jesús Romero, vicepresidente de Ariauto, con un aumento que supera a la media nacional.

Hay varios factores que explican este alza. A las ayudas económicas directas hay que sumar la buena marcha de la economía o las necesidades de un parque automovilístico vetusto («uno de los más envejecidos de España», resume Romero). Pero también resulta clave la llegada al mercado regional de un nuevo y potente actor: el coche chino.

Si hace apenas unos años la presencia de vehículos fabricados en el gigante asiático generaba dudas en el comprador, actualmente esas reticencias parecen superadas por muchos, lo que se nota en las ventas.

MG lidera las ventas de automóviles chinos en la comunidad, que entre enero y julio ascendió a 349 unidades

Hasta el mes de julio, casi el 16% de los turismos y todoterrenos vendidos en La Rioja procedían de un fabricante chino y esa cifra se eleva al 17,4% si se tiene en cuenta solo el séptimo mes del año. Pero si solo se analiza la venta a particulares, el porcentaje asciende al 25%, también por encima de la media española.

Poco a poco, los vehículos asiáticos conquistan a los riojanos por una mezcla en la que el precio continúa siendo clave, aunque cada vez se tienen más en cuenta las prestaciones y la variedad. Si en 2021 estaban implantadas dos marcas orientales, actualmente «ya hay 21», recuerda Romero.

De todas ellas, MG es la líder. En estos siete primeros meses de 2025, de los 349 coches chinos nuevos que se han comercializado, 135 llevan el logo de esa centenaria firma británica que pasó a manos de la china SAIC. Por detrás, en cuanto a ventas, se encuentran la marca Omoda, con 61 unidades salidas del concesionario; BYD, con 58; Jaecoo, con 43 y la recién llegada Ebro, que está viviendo un fuerte impulso: de los 25 vehículos vendidos hasta julio, 10 lo fueron ese mes.

Aunque el incremento exponencial se está viviendo en este 2025, ya el año pasado los coches chinos dejaron sentir su presencia colándose entre los más vendidos. Las 147 unidades del MG ZS despachadas en la comunidad lo convirtieron en el segundo modelo más vendido en La Rioja, por detrás del Dacia Sandero, mientras que el recién aterrizado Omoda 5, con 85, entró en la séptima plaza.

Eso sí, solo MG logró situarse entre las diez marcas más vendidas (sexta posición), ranking que lideró con holgura Toyota y su multiplicidad de modelos, con 422 ventas, a notable distancia de Dacia (270) o Kia (261).

A Romero, el desembarco le recuerda al vivido con «los coches japoneses o coreanos, que llegaron con mucha fuerza y han ido perdiendo fuelle». «De todas las marcas, se acabarán quedando las que cuenten con una red potente de concesionarios y con buen servicio postventa», resume el vicepresidente de Ariauto, que también considera que la irrupción «bajará la cuota de mercado de las marcas tradicionales» pero estas «seguirán manteniendo su presencia en La Rioja».

Un desembarco a distinto ritmo Los datos de la Dirección General de Tráfico permiten descubrir qué municipios son más proclives (o reacios) a estas nuevas marcas chinas. Y en La Rioja, en lo que va de año, porcentualmente destacan tres localidades Albelda, Navarrete y Rincón de Soto. En la localidad del Iregua, de los 30 vehículos matriculados hasta la fecha en este 2025, una decena eran orientales, lo que supone el 33%. Mientras en el municipio alfarero se llegaba al 26% y en Rincón de Soto, de 16 turismos registrados, seis provienen del gigante asiático. El gran mercado regional, Logroño, continúa siendo tradicional, puesto que 181 compradores eligieron turismos o todoterrenos de marca oriental frente a los 1.400 despachados (13%), aunque hay que tener en cuenta que en la capital se matriculan muchos coches de empresa y estos suelen ser de marcas convencionales. También se dan casos curiosos, aunque las muestras son muy pequeñas, con dos de los tres coches matriculados en Villoslada de marca china o el pleno en Santa Coloma, Nieva de Cameros, Arenzana de Abajo, Bergasa, Treviana... Uno de uno. ¿Y a quienes les cuesta más? Por ejemplo, a los pradejoneros o a los autoleños. En cada uno de estos municipios se han registrado 15 ventas y ningún coche era chino.

Ampliar

Arturo Alfonso Gerente de Auto Yalde «Estamos vendiendo coches al precio anterior a la pandemia»

En apenas 16 meses, del concesionario Auto Yalde han salido 250 vehículos de las marcas Omoda y Jaecoo, lo que supone «el 6% de cuota del mercado particular», analiza orgulloso Arturo Alfonso. El gerente del concesionario quiere quitar la etiqueta de 'coche barato' al chino y asegura que ahora mismo «la progresión de ventas de vehículos de más de 50.000 euros supera a la inicial, con modelos más económicos».

Para Alfonso, «el cliente valora el precio, pero también la calidad y la tecnología y en eso nadie es comparable a China». «El comprador busca esa tecnología y ya no tiene complejos: quiere la mejor relación entre lo que paga y lo que recibe y nosotros ofrecemos modelos sin extras ni opciones, con todo incorporado y llave en mano. En una semana, lo tiene en su casa», analiza. Además, insiste en que el auge oriental no se basa en nada nuevo. «Estamos vendiendo coches al precio anterior a la pandemia, mientras que los tradicionales han subido mucho. Ahora que hay una alternativa de calidad, el consumidor está reaccionando», concluye.

Ampliar

Javier Hernández Dtor. Ventas Ebro Garte «Las reticencias por la postventa son actualmente mínimas»

Es una de las últimas marcas en llegar a La Rioja, aunque su nombre suena a los más veteranos: Ebro. La histórica firma española ha resurgido con inversión y tecnología china, aunque Javier Hernández recalca ese compromiso con España. «Se ensambla en Barcelona, en la fábrica que Nissan tenía en la Zona Franca, y da trabajo a más de 1.300 personas», asegura. La firma está multiplicando sus ventas en España y en La Rioja y su director de ventas dentro del Grupo Garte lo explica con una razón: «En electrificación, el coche chino ha saltado por encima del tradicional, con una tecnología superior, equipamientos cerrados y a precios muy atractivos».

Una de las tradicionales reticencias a estos vehículos se centraba en la atención posterior, los arreglos, talleres, piezas... «Esas reticencias por la posventa son actualmente mínimas. Ofrecemos garantías de siete años en gasolina y ocho en híbridos. Y Ebro, al fabricarse en España, cuenta con un suministro permanente de piezas, lo que aporta tranquilidad», responde Hernández.