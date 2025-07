«Seguimos trabajando para intentar reconstruir las cepas para 2026»

Carlos Bujanda Martínez de Piérola (Bodegas FyA, en Navarrete, y Piérola, en Moreda) perdió íntegramente la producción de las cuatro hectáreas de viñedo que rodean ... la bodega-hotel FyA que inauguró en el año 2021 en la carretera que une Navarrete con Medrano. Fue el epicentro, o al menos uno de los focos, donde con más intensidad descargó la impresionante tormenta de granizo de la tarde de San Bernabé (11 de junio): «Nunca había visto nada igual, dejó las cepas totalmente limpias, con sarmientos incluso partidos por la virulencia y el tamaño de la piedra, pero también por el tremendo golpe de aire que acompañó la tormenta», recuerda Carlos Bujanda. En la actualidad, descartada ya la cosecha de 2025 para esta parcela, el bodeguero y su equipo de viticultura trabajan en intentar recuperar las plantas para la próxima campaña: «La decisión no ha sido sencilla porque el manual, quizás la teoría más ortodoxa, lo que aconseja es una poda muy severa para volver a formar los sarmientos, pero al final hemos optado por una poda media para intentar que el sarmiento regenere y volver a podar en invierno», explica.

«Como decía –continúa–, no había visto nunca un daño así, tan tremendo. No es fácil acertar, así que hemos tenido que elegir una alternativa siempre pensando en el año siguiente porque para éste no hay nada que hacer». El viñedo, aunque no vaya a haber cosecha, hay que seguir trabajándolo igualmente con «el objetivo de reconstruir de la mejor manera la posible la arquitectura de la cepa».

Maturana tinta

Carlos Bujanda lamenta, asimismo, que haya sido la plantación de maturana tinta, hincada en el año 2017, la que ha sido arrasada: «Al margen de que es el viñedo por el que se entra a la bodega, fue una apuesta. Porque fue aquí, en Navarrete, donde se encontró la cepa de maturana tinta navarretana que permitió recuperar la variedad», recuerda. «Es una uva minoritaria, que da otro perfil a los vinos más tradicionales de tempranillo de Rioja y que nos está funcionando de maravilla, pero la naturaleza es así y este año nos ha tocado a nosotros, de la misma forma que hemos librado en otras zonas donde también tenemos viñedos. Así es este negocio», se consuela el bodeguero.