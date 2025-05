Sara García, astronauta e investigadora: «Ser mujer no tiene por qué limitar tu futuro»

Tres facetas: astronauta, investigadora y buena lectora de las ilusiones de mucha gente. Y un pensamiento: tener muy claro cuál es el propósito y centrarse ... en los logros del día a día. Así es Sara García, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y primera mujer astronauta por la Reserva de Astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA) quien ha participado durante esta mañana en el encuentro 'Pon en órbita tus sueños' con 700 estudiantes de Enseñanzas Medias, en la Universidad de La Rioja.

Sara puso en órbita sus sueños hace ya unos años. Ella, como muchos niños y niñas en edades previas a empezar los estudios universitarios, no tenía muy claro qué ser o a qué dedicarse. «Sólo sabía que quería solucionar problemas, avanzar en el conocimiento, plantearme preguntas y buscar respuestas que abriesen a más preguntas», ha comentado. A pesar de que las carreras de ciencias han sido -o eran- mayoritariamente masculinas, Sara, que se licenció en Biotecnología en la Universidad de León -y que además también es doctora en Biología Molecular por la Universidad de Salamanca-, ha confesado no haber sentido eso como un impedimento. «Quizás por mi ingenuidad nunca me he planteado el hecho de que por ser mujer me fuese a frenar. Preferí vivir con la idea de que una mujer y un hombre pudieran dedicarse a lo mismo. No tiene por qué limitar tu futuro».

Sin embargo, y aunque muchos no lo tengan claro, hay una minoría que sí. Profe, abogada, policía, médico, futbolista... responden algunos. Pero, ¿cuál es la motivación y qué les lleva a tener esa meta? Detrás de cada respuesta suele haber casi siempre un gran referente. Cristiano Ronaldo o Messi, por ejemplo. Pero en el caso de Sara no fue así. «Yo no tuve grandes figuras famosas, sino que me inspire en mujeres y hombres de mi entorno que eran valientes y perseguían aquello que les motivaba y se esforzaban, como mis padres, mis profesores o mis compañeras de clase», ha explicado.

«Yo no tuve referentes famosos, sino que me inspiré en mujeres y hombres de mi entorno que eran valientes y perseguían aquello que les motivaba» Sara García Investigadora y astronauta

«Ella es un claro ejemplo de sueño y perseverancia, porque trabajó duro y eso le ha llevado a donde está hoy» Alberto Galiana Consejero de Educación y Empleo

«Destaco la capacidad de Sara por luchar sus sueños, no rendirse y levantarse cuando las cosas no salían a la primera» Eduardo Sáenz de Cabezón Divulgador científico y profesor en la Universidad de La Rioja

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha querido recalcar el trabajo de la investigadora y astronauta añadiendo que «ella es un claro ejemplo de sueño y perseverancia, porque trabajó duro y eso le ha llevado a donde está hoy». Asimismo, Eduardo Sáenz de Cabezón, divulgador científico -premiado recientemente por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación BBVA- y profesor en la Universidad de La Rioja, ha destacado también «la capacidad de Sara por luchar sus sueños, no rendirse y levantarse cuando las cosas no salían a la primera», reconociendo este último aspecto como parte del proceso.

1 /

Durante el encuentro, la palabra de los estudiantes también ha tenido importancia. ¿Cuál crees que ha sido la clave de tu éxito? Preguntaba uno de ellos. A lo que Sara no ha dudado en responder que «se trata de algo muy personal y depende de lo que nosotros deseamos. Para mí es ir hacia tu propósito, hacia aquello que deseas desde siempre, sea cual sea«. ¿Has tenido que sacrificar algunos aspectos de tu vida? Se cuestionaba otro alumno. «Mis profesiones me han abierto muchos y nuevos caminos con los que no había soñado antes. Sí que he tenido que invertir muchas horas para conseguir estar donde estoy, pero al final se trata de elegir» ha concluido ella. El acto ha servido para hacer hincapié en la perserverancia, las motivaciones y los propósitos; tres aspectos para poner en órbita tus sueños.

Centros que han participado

IES Escultor Daniel; IES Hermanos D'Elhuyar; Ntra. Sra. del Buen Consejo; IES Tomás Mingot; Adoratrices; Sagrado Corazón-Jesuitas; IES Batalla de Clavijo; Santa María-Marianistas; IES Comercio; IES Sagasta; IES Duques de Nájera; IES La Laboral, IES Valle del Oja; Escolapias-Sotillo; CPC Salesianos Los Boscos; Compañía de María, Sagrado Corazón de Arnedo.