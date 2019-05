Sanz tacha de «partidista y electoral» la comisión que investiga la sede del PP Justo Rodriguez El expresidente de La Rioja y del PP asegura que no tenía que ver en la administración del partido cuando se compró el inmueble de Duquesa de la Victoria TERI SÁENZ Logroño Lunes, 6 mayo 2019, 17:56

Una decisión «política, electoral y partidista». Así ha calificado Pedro Sanz la comisión del Parlamento que investiga la financiación de la sede del PP y tanto su comparecencia como la del exsecretario general, Carlos Cuevas, y la antigua gerente de la formación, Ana Elvira Martínez. Ante una expectación máxima por conocer el alcance de las declaraciones del antecesor de José Ignacio Ceniceros, Sanz se ha ceñido a una intervención previa en la que ha censurado que la comisión se haya activado a puertas de los comicios tras haber quedado constituida en abril del 2017. «En 36 años de democracia en La Rioja nunca ha habido en campaña electoral una actividad en el Parlamento de estas características», ha denunciado para llegar a cuestionar que sea acorde a la legalidad.

En esa línea argumental, el todavía también senador autonómico ha aludido al informe de los servicios jurídicos que señalan que la comisión excede las competencias del hemiciclo. En cuanto a la financiación de la sede de Duquesa de la Victoria, Sanz ha subrayado que en aquel momento (2008) no tenía nada que ver con la administración interna del PP. «Eso no significa que no asuma la responsabilidad que me corresponda», ha matizado para enfatizar que el caso de los 'papeles de Bárcenas' está judicializado y no hay ninguna persona vinculada a los populares riojanos investigada por los tribunales.