Santiago Sufrategui, nuevo director general de los Sevicios Jurídicos El Consejo de Gobierno aprueba este martes el nombramiento, uno de los últimos pendientes del ejecutivo Andreu LA RIOJA Logroño Lunes, 14 octubre 2019, 19:26

El Gobierno de La Rioja va cerrando los últimos huecos pendientes. Este martes cerrará el organigrama de la Consejería de Gobernanza Pública, que ostenta Francisco Ocón, con el nombramiento de Santiago Sufrategui como director general de los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja.

Sufrategui (Entrena, 1967) es un viejo conocido en los ambientes socialistas riojanos. Casi siembre en la sombra, hasta a finales de la primera década de siglo intentó presentarse, sin conseguirlo, como alternativa a Kiko Martínez Aldama para la secretaría general del PSOE riojano. Primero en 2008 luego en 2010.

Su batalla no fue muy lejos entonces, porque no consiguió los avales suficientes, al serle anulados un buen número de ellos. Sufrategui acudió incluso a Ferraz para protestar ante los órganos del PSOE, pero no consiguió su propósito. A partir de este martes, será miembro del Gobierno de La Rioja.