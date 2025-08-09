Sancionadas 38 personas por llevar drogas y armas blancas en las fiestas de Murillo El operativo se llevó a cabo durante las fiestas patronales de la localidad

La Guardia Civil desplegó en las fiestas de Murillo de Río Leza, entre el 1 y el 4 de agosto, un dispositivo en el que los agentes sancionaron a 38 personas e identificaron y controlaron a un total de 320. Además, realizaron inspecciones a 147 vehículos.

Según explica la Benemérita en una nota, el objetivo era asegurar el orden público y el correcto desarrollo de las actividades festivas: conciertos, verbenas, degustaciones y la tradicional suelta de reses fueron algunos de los actos que contaron con la presencia activa de los agentes.

El operativo estuvo liderado por el Servicio de Seguridad Ciudadana, junto a Unidades de Investigación, que se aportaron en las zonas de mayor concentración de personas. El principal fin era prevenir delitos comunes en eventos multitudinarios, como lesiones, hurtos, alteraciones del orden público, consumo de drogas en la vía pública y infracciones relacionadas con la seguridad vial, garantizando así la protección de turistas, vecinos y autoridades presentes.

Diversas infracciones

Como resultado de las labores preventivas, se tramitaron 38 denuncias administrativas, entre las que destacan 19 denuncias por tenencia y porte de sustancias estupefacientes (marihuana, hachís, speed y éxtasis) en la vía pública, 5 por negativa a identificarse ante requerimiento policial, 4 por portar armas prohibidas en zonas de ocio, 2 denuncias por faltas de respeto a agentes durante el ejercicio de sus funciones y 8 a ciudadanos por diversas infracciones a la Ley de Seguridad Vial y al Reglamento General de Circulación.

La Guardia Civil recuerda que está prohibido portar cualquier tipo de armas o sustancias estupefacientes, cuya tenencia dará lugar a su incautación y a la tramitación de la correspondiente denuncia administrativa, con sanciones económicas de 601 a 30.000 euros. En función de la gravedad de los hechos, estas actuaciones podrán derivar igualmente en la detención del portador.