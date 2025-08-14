Salud registra trece atenciones vinculadas a la temperatura desde el inicio de la ola de calor

La segunda ola de calor de este verano comenzó de manera oficial el pasado 3 de agosto. Un episodio de altas temperaturas que aún persiste ... y que, de momento, ha provocado trece atenciones en el sistema de salud riojano asociadas al clima. Por fortuna, ninguna de ellas ha desembocado en ingresos hospitalarios ni en fallecimientos.

Desde la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja se explica que la mayor parte de los pacientes han sido atendidos por especialistas de Atención Primaria, once, mientras que dos pasaron por Atención Hospitalaria. Los datos que maneja el Ejecutivo regional, que abarcan desde el 2 de agosto hasta la actualidad, señalan igualmente que los casos atendidos han estado relacionados con mareos, deshidratación o agobio, entre otras patologías. Sin revestir gravedad.

Esas han sido las consecuencias más reseñables, por ahora, de un episodio de altas temperaturas que dejó el pasado lunes como la jornada más calurosa del verano hasta la fecha. Las máximas se marcharon por encima de los 41 grados y dieron paso a un día, el martes, en el que se registró un pequeño descenso térmico, aunque el mercurio volvió a quedarse en el entorno de los 40 grados. Alfaro, por ejemplo, llegó hasta los 39 y Logroño superó los 38. La jornada, además, incluyó precipitaciones en algunos puntos de la comunidad autónoma, tal y como ya vaticinaba la Agencia Estatal de Meteorología.

La Aemet vuelve a estirar la duración de episodio de altas temperaturas. Se prolongará, al menos, hasta el lunes

La lluvia volvió a hacer este miércoles acto de presencia y las temperaturas continuaron bajando para ni siquiera sobrepasar los 35 grados. Un pequeño alivio que no se prolongará demasiado en el tiempo, puesto que se prevé que este jueves se revierta la tendencia de los últimos días y que el mercurio vuelva a subir de un modo paulatino. No será de golpe, pero el aumento del calor ya se empezará a apreciar este jueves, cuando las máximas previstas oscilarán entre los 37 y los 38 grados en La Rioja.

Mañana, por su parte, las temperaturas se estirarán, según el organismo que registra todos los datos relacionados con el clima en España, hasta los 39 a la espera de un fin de semana en el que, de nuevo, se podrían alcanzar los 40 grados en diversos enclaves de la geografía riojana. A partir del lunes, por su parte, volverán a disminuir los registros.

Si todo sigue así, cabe pensar que esta prolongada ola de calor llegue a su fin la semana próxima. De momento, la fecha para su conclusión está fijada para el lunes, aunque la experiencia dice que las previsiones pueden cambiar en cualquier momento.