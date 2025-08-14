LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Unos traseúntes se refrescan con un botellín de agua en el centro de Logroño, el pasado lunes. Justo Rodríguez

Salud registra trece atenciones vinculadas a la temperatura desde el inicio de la ola de calor

Ninguno de los pacientes ha precisado ingreso y la mayoría de las consultas, once, se ha realizado a través de Atención Primaria

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:14

La segunda ola de calor de este verano comenzó de manera oficial el pasado 3 de agosto. Un episodio de altas temperaturas que aún persiste ... y que, de momento, ha provocado trece atenciones en el sistema de salud riojano asociadas al clima. Por fortuna, ninguna de ellas ha desembocado en ingresos hospitalarios ni en fallecimientos.

