Salarios, centros de salud, sonidos molestos... hoy en el Teléfono del Lector

Vivir «con dignidad y seguridad»

La primera llamada procede de una mujer mayor que reclama la recuperación del «servicio municipal de asistencia personal» que, según recuerda, funcionaba de lunes a sábado «y permitía a muchas personas continuar en su propio domicilio con dignidad y seguridad». Lamenta que, con el «cambio de gobierno local», se haya sustituido por un modelo de ayuda que, en su opinión, «no permite vivir en casa a quienes lo necesitan», obligándoles incluso a plantearse una residencia. Critica que se dé por hecho que deben ser las familias quienes atiendan a las personas dependientes y pide públicamente a los sindicatos que presionen para restablecer el servicio «tal y como existía antes», porque —asegura— muchas personas mayores «ya no tienen fuerzas para reclamarlo por sí mismas».

Centro de salud Joaquín Elizalde

Otra lectora denuncia la situación del centro de salud Joaquín Elizalde de Logroño, donde su médica «se jubiló hace meses y aún no se ha cubierto la plaza». Afirma que no tiene médico asignado y que solo le ofrecen ser atendida los viernes por un profesional de otro centro «a modo de urgencias». Explica que ni siquiera en ese día logra obtener cita y teme acudir a urgencias del Carpa o del Hospital San Pedro «para problemas que debería resolver el médico de familia». Reclama una solución urgente y recuerda que «los ciudadanos pagamos por una sanidad pública que debería atendernos con normalidad».

Subida salarial al funcionariado

Un lector se muestra molesto por la subida salarial prevista para los funcionarios. Asegura que trabaja como administrativo en la empresa privada y cobra «400 euros menos» que un administrativo de la Administración Pública mientras su convenio «lleva cinco años congelado». Considera «injusto que la brecha sea tan grande» y sospecha que el incremento retributivo responde a intereses electorales. Defiende que «los sueldos deberían ser más parecidos trabajes donde trabajes», y lamenta que sean los ciudadanos quienes sostengan con sus impuestos estas diferencias.

Las nuevas flores del paseo del Mercadal

Desde Calahorra, una lectora comenta que las nuevas plantaciones del paseo del Mercadal están quedando ocultas y dañadas por las hojas que caen de los árboles. Asegura que las flores «se están muriendo» y propone que, si el Ayuntamiento no dispone de personal suficiente, los vecinos colaboren retirando hojas secas y depositándolas en papeleras.

La «mala imagen» del centro La Villanueva

Otra vecina lamenta el estado de una zona de la fachada del nuevo centro de salud La Villanueva, donde «una parte del revestimiento exterior se ha roto y permanece desde hace días cubierta con cartón y una malla». Dice que se cambia de acera por miedo a que caiga algo y critica la «mala imagen» que ofrece un edificio reciente que, «pese a estar en reparación, no termina nunca de arreglarse».

Una «molesta» sirena

Cierra la sección la queja de un vecino del centro de Logroño que denuncia la sirena que suena cada día a las 12.00 horas del mediodía. Asegura que la estridencia puede despertar a personas enfermas o a quienes trabajan en turnos nocturnos y necesitan descansar por la mañana. Considera que no tiene sentido mantener «un sonido que parece de otra época, casi prehistórico», y pide que se revise su necesidad o se sustituya por un sistema «menos molesto, porque la ciudad debería adaptarse a quienes viven en ella, no al revés».

... y La Guindilla Un gran charco en avenida de Burgos a poco que llueva

Estos días que ha llovido, los vecinos de avenida de Burgos «frente al Mercadona», según precisa el lector que envía la fotografía, han comprobado que el charco que se formaba en la acera sigue formándose. «No hace falta que llueva gran cantidad para que se inunde», precisa. Y reclama un arreglo para ese tramo de la acera en la que hay próxima una parada de autobús.

