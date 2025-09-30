LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Hospital San Pedro de Logroño, en una imagen de archivo. Suleyman Evran/ Sadé visual

El Hospital San Pedro de Logroño incorporará una nueva sala de hemodinámica por 1,4 millones

El nuevo equipamiento ofrecerá sistemas de navegación 3D, fusión de imagen y software de inteligencia artificial

EFE

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:12

El Hospital Universitario San Pedro de Logroño contará con una nueva sala de hemodinámica equipada con tecnología innovadora, tras una inversión de 1,4 millones de euros del Gobierno riojano, coincidiendo con el Día Mundial del Corazón. El nuevo equipamiento incorpora sistemas de navegación 3D, fusión de imagen y software de inteligencia artificial, lo que pretende mejorarla precisión diagnóstica, la planificación y el control de los procedimientos.

Entre sus ventajas destacan técnicas guiadas en tiempo real, integración completa, acceso radial más seguro, reducción del entre 30 y 40 por ciento en la duración de procedimientos y mejor ergonomía para pacientes y profesionales. El plazo de ejecución es de 20 semanas, con inicio previsto en noviembre, incluyendo instalación, pruebas y formación.

La sala es referencia del programa Código Infarto en La Rioja, que ha logrado una mortalidad por infarto agudo de miocardio inferior al 4% en 2023. Además de coronariografías y angioplastias, permitirá procedimientos como TAVI y otros intervencionismos cardiacos estructurales, ampliando la cartera de servicios y aumentando la actividad asistencial.

