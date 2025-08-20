Ruidos y barullo en Logroño y música a «todo volumen» en Nájera: el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este miércoles en el mal uso de los jardines y en la degustación realizada en Santa Coloma, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

Desnivel y barullo en Logroño

Se abre la sección desde Logroño con la llamada de una lectora para criticar el paso sobreelevado ubicado en la calle Juan Boscán. «Cada vez que paso me dejo medio coche», denuncia. Ella propone que «se rebaje el desnivel» porque, además, justo antes el asfalto está «hundido». La mujer vive frente a la estación de autobuses, y también está «molesta» por los ruidos a diario que se producen a las siete de la mañana debido al barullo de la gente que se dirige a la playa y al motor de los vehículos. «Así no podemos vivir», finaliza.

Agradecimiento por la ayuda recibida

Una usuaria de las piscinas de Entrena desea dar las gracias al personal y a los ciudadanos que se encontraban en las instalaciones cuando sufrió un percance con su silla de ruedas. «El pasado martes día 12 tuve un accidente al llegar a las piscinas, me magullé mucho la cara, tengo muchos moratones y me rompí un brazo», enumera la afectada. Además, dice que la gente fue «rápidamente» a ayudarle y a esperar a que llegase la ambulancia.

Jardines mal utilizados

Desde Logroño, una lectora telefonea para denunciar que cada vez más gente utiliza los jardines del paseo del Espolón, especialmente los que rodean al Espartero, para «jugar con los niños, correr o sentarse». «Me parece una pena porque son unos jardines ornamentales que se deberían de cuidar», cuenta para sugerir que se ponga un cartel indicativo de que «no se pueden pisar». Y es que, «los turistas que desconocen el simbolismo del lugar pasan sin pensárselo».

Degustación escasa en Santa Coloma

La siguiente llamada alude a la degustación de panceta celebrada en las fiestas de Santa Coloma y que, según el lector estuvo lastrada por «la escasa cantidad de comida y bebida que ofrecieron». «Solo venía la tercera parte del vaso y una fina rodaja de pan con una loncha de carne», dice indignado. «Por mucho que haya subido todo, me parece un robo», apostilla. «Una cosa es ganar dinero para el pueblo y otra esto; hay otros pueblos que lo hacen bien y ofrecen bocadillos en condiciones», finaliza el comunicante.

Música a «todo volumen» en Nájera

Desde Nájera, una lectora se queja por la reciente celebración que hubo en uno de los hoteles del municipio. «Una fiesta que duró desde el mediodía hasta la noche con la música a todo volumen, critica. Durante el día fue «llevadero», pero duró hasta las cuatro de la mañana. Ella se pregunta: «¿Tenemos que soportar los vecinos que haya empresas o personas que se salten las normas en perjuicio del resto?». Además, se cuestiona si la única solución que hay es denunciar a la policía.

Logroño es una ciudad muy ruidosa

«No dormimos por el calor y porque no gozamos de las comodidades de un piso climatizado y por eso abrimos las ventanas, pero también es imposible conciliar el sueño por el ruido de las calles, las motos, las músicas de los coches, el vocerío de los ociosos...», dice.

Mal estado del súper de la Glorieta

Se cierra la sección con la queja de una logroñesa sobre la situación del entorno donde se ubica la Glorieta del Doctor Zubía. «Hoy fui a comprar y me volví a mitad de camino, hay perros en la misma puerta, gente tocando la guitarra, bebiendo, lleno de orines... da asco», opina para remachar: «Es una pena en lo que se está convirtiendo el centro de Logroño».

... y La Guindilla El monumento a las Enfermeras Riojanas acumula suciedad

Ampliar

El monumento a las Enfermeras Riojanas, situado en la rotonda del paseo del Prior con la calle San Milán de Logroño «lleva años acumulando suciedad, no es una cuestión de unos días», dice un lector. «Las flores están preciosas», pero el resto del monumento carece de mantenimiento. «Es un monumento que merece lucir como Narvaiza lo diseñó y se está deteriorando».

