El robo de boj en San Bernabé y el espacio de las terrazas: el Teléfono del Lector de hoy

Buena atención por el doctor Crespo

La sección empieza hoy con la llamada de un lector que quiere «poner en conocimiento la labor de muchos médicos en Logroño». Según explica, «después de días de espera me han atendido por fin, pero no mi médica porque ha cogido baja justo después de las fiestas». Concreta que el médico al que se refiere «es Ángel Crespo Martínez, que aún estando en huelga y de servicios mínimos, eran las 21.10 horas de la noche y él estaba ahí cuando ya se había ido todo el mundo, incluso las recepcionistas». Y expone que no le parece justo «que los médicos trabajen más horas de las que les corresponde y no se les pague el precio, además de no computar para su jubilación».

Agradecimiento a la Policía Local

Otra ciudadana agradece el trabajo de la Policía Local de Logroño en relación a un episodio que ha vivido, pero que no detalla. «Han pasado unas cosas y han sido muy efectivos, han hecho muy bien su trabajo, se lo agradezco, sobre todo a los más jóvenes, que supongo que son de la última remesa que se ha incorporado al cuerpo». Además, la mujer secunda otra llamada al Teléfono del Lector en la su autor exponía que en Gijón se ha habilitado un local para que los dueños de perros dejen ahí a los animales mientras trabajan y considera que esa iniciativa se debería trasladar a Logroño.

Terrazas que no respetan su espacio

Seguimos con la queja de otra mujer residente en la zona de la calle Bretón de los Herreros que se queja de que la mayoría de negocios hosteleros «se salen de los límites que tienen marcados para las terrazas, se salen hasta un metro, y dejan unas manchas tremendas de las bolsas negras que dejan con la basura y están a lado de nuestros portales». A ello suma que «hay contenedores que están todavía fuera a la una del mediodía porque hay bares que abren más tarde». Acaba pidiendo al Ayuntamiento que «intervenga y solucione estas cosas».

Más quejas por retraso en el De Buena Fuente

Y más quejas sobre el retraso en la entrega del De Buena Fuente. Otro lector señala al respecto: «Me uno a la queja publicada el pasado sábado. No tiene sentido que en la zona del parque de Santa Juliana recibamos la publicación el miércoles cuando las actividades que se publican suelen ser las de un fin de semana que ya pasó. Deberían buzonearlo antes del viernes de la misma semana de la que anuncian las actividades para que nos podamos enterar con antelación».

Grasa contra el robo de boj en San Bernabé

Los ecos de San Bernabé todavía resuenan en la sección. Otro vecino se queja de que la gente robe las ramas de boj con las que se viste el arco de San Bernabé. «Nunca he visto que roben el boj y tengo 83 años», afirma antes de proponer como solución que coloquen la planta a tres metros de altura y de ahí para abajo dar una grasa negra para que el que se quiera arrimar que se pringue bien».

Suelo para viviendas al sur de Cascajos

Acabamos hoy el Teléfono del Lector con una propuesta para que la Administración promueva la construcción de más viviendas en Logroño. Su autora plantea al Ayuntamiento que «se habiliten los terrenos situados entre avenida de Madrid, la circunvalación y Maristas, que están casi yermos». «¿Por qué no se utiliza ese suelo? ¿Por qué cuándo ha habido propuestas para promover esos terrenos se ha abortado la idea?», se pregunta la mujer.

... y La Guindilla Falta de manteniento en el área recreativa del Perdiguero

Un lector de Calahorra critica que en área recreativa del pantano del Perdiguero «hay hierbas por todos los sitios y los juegos de madera están descuidados. De hecho, el laberinto está impracticable ante la gran cantidad de hierbas que han crecido dentro del recorrido y que nadie quita. Es una pena que algo que se hizo como un atractivo más de esta zona natural se encuentre tan abandonado».

