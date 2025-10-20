LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entrada al Palacio de Justicia de la capital riojana. Juan Marín

Los riojanos, los que menos litigan en una Justicia que acumula casi 23.000 causas pendientes

Los datos del CGPJ señalan que, en el segundo trimestre del año, los órganos judiciales riojanos han resuelto 2.400 casos que los ingresados

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:11

Comenta

En la Justicia los fines de trimestre o de año no sirven para hacer tábula rasa y comenzar a contar de cero. Acudir a los tribunales requiere paciencia, ya que los casos colean en el tiempo en tiempos absolutamente variables. Trimestralmente, el Consejo General del poder Judicial realiza un chequeo al estado de sus 'cuentas', que son los casos ingresados, resueltos y en trámite. Esos datos permiten dibujar el escenario puntual de la Justicia en La Rioja.

Tal vez lo más reseñable es que los riojanos son los españoles que menos recurren a estos órganos. por cada mil habitantes, en el segundo trimestre del año se consignaron 27,48 litigios, doce puntos menos que la media nacional y prácticamente la mitad que Canarias, la más beligerante judicialmente hablando.

Esa condición de baja litigiosidad no es nueva. Pero, sin embargo, choca con otro hecho ya habitual: la cantidad de asuntos en tramitación pendientes. En junio, en los distintos juzgados, salas y audiencias regionales se acumulaban 22.926 causas abiertas. En los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil (4.616 asuntos) y en los de lo Social (3.137) son en los que se amontonan más asuntos sin tramitar, seguidos de los de Primera Instancia e Instrucción de lo Penal (2.715)y los de Instrucción de lo Penal (2.455 asuntos).

¿Significa eso que no se trabaja en la Justicia riojana? La tasa de resolución, que mide el cociente entre lo resuelto y lo ingresado dice que no. Esta fue, en el segundo trimestre, la más alta de toda España, con una tasa de 1,27 y un aumento del 15,8% respecto al pasado año, cuando se resolvieron 9.763 causas frente a las 11.305 actuales.

Ese impulso y la entrada de menos casos (una reducción del 26,4% en lo Civil, del 0,6% en lo Penal o del 16,4% en lo Social) ha permitido que la tasa de congestión se sitúe en el 3,03, ligeramente inferior a la nacional (3,29). Datos positivos, pero que no logran quitarle a la Justicia esa ese adjetivo de lenta, con el que suele ser calificada.

