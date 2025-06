La Rioja debería triplicar su presupuesto de cooperación para alcanzar el 0,7%

El legado del riojano Juan Luis Herrero en su lucha contra la pobreza

Juan Luis Herrero murió en 2019 sin ver cumplido su sueño. Fue la suya una vida singular, llena de giros inesperados. Nacido en Logroño en 1934, ejerció de seminarista, teólogo, político, profesor universitario en Nicaragua, criador de conejos, vendedor de bisutería, escritor. A los 38 años se salió de cura y se casó. Contribuyó a montar en la clandestinidad el aparato del PSOE en La Rioja, pero luego, decepcionado con la política, también lo dejó. Padre de cuatro hijos, Herrero fue, por encima de todo, un hombre poseído por un ideal:acabar con la pobreza en el mundo. Hace treinta años, entre 1993 y 1995, durante las movilizaciones sociales para conseguir el 0,7%, Herrero lideró cuatro sonadas huelgas de hambre. Su activismo llenó portadas y minutos de telediario, pero no consiguió su objetivo. De aquellas terribles jornadas solo sacó una enfermedad implacable que le fue dejando ciego. «Fue bonita la lucha por algo, pero nos dábamos cuenta de que la sociedad no estaba sensibilizada. Se trataba el asunto de la pobreza de un modo facilón, sin compromisos..., pero yo siempre he pensado que la solidaridad forma parte del ser humano serio y consciente. Poco a poco caí en la cuenta de que la humanidad o se salva toda entera o perece». Sus palabras suenan hoy casi proféticas. Las pronunció durante una entrevista concedida a este periódico en el año 2015, cuando ya estaba ciego pero mantenía incólume el impulso ético que siempre lo guió. La crisis financiera del año 2008 acabó por alejar el horizonte mítico del 0,7%. «Ni me he arrepentido nunca ni me siento derrotado –confesaba–. No esperaba gran cosa. La sociedad estaba y está demasiado encerrada en su propio bienestar».