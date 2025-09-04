La Rioja regula por primera vez obtención del título de Bachiller de Artes para quienes superen estudios de Música El alumnado que supere las Enseñanzas Profesionales de Música podrá obtener el título de Bachiller cursando solo las materias comunes

El alumnado que inicie estudios de Primero o vaya a cursar Segundo de Bachillerato, en la modalidad de Artes y, a su vez, haya superado las enseñanzas de régimen especial conducente al título profesional de Música, o se encuentre en disposición de superarlas al estar matriculado en el quinto o sexto curso de estas enseñanzas, podrá optar por titular cursando únicamente las materias comunes de Bachillerato.

De esta forma, el Ejecutivo regional regula, por primera vez, la obtención del título de Bachiller, en la modalidad de Artes, vía de Música y Artes Escénicas, mediante la superación de las materias comunes de Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de Música, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, según informa Europa Press.

La nota media global (NMG) que figurará en el título de Bachiller resultará del 60% de la media de las calificaciones obtenidas en las materias comunes del Bachillerato y del 40% de la nota media de las asignaturas de quinto y sexto de las Enseñanzas Profesionales de Música.

En concreto, el alumnado de Bachillerato, en la modalidad de Artes, que opte por esta opción cursará exclusivamente las materias comunes: Educación Física, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura I y Lengua Extranjera I, en el primer curso; así como las asignaturas de Historia de la Filosofía, Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II y Lengua Extranjera II, en el segundo curso.

El alumnado presentará su solicitud en el Instituto de Educación Secundaria donde vaya a cursar sus estudios de Bachillerato, junto con la documentación acreditativa que justifique la superación de las Enseñanzas Profesionales de Música o, en su caso, del certificado de matriculación simultánea en uno de los dos últimos cursos.

Las materias comunes de Bachillerato deberán ser cursadas, como mínimo, en dos cursos académicos.