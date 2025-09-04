LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos del Conservatorio de Música Eliseo Pinedo.

La Rioja regula por primera vez obtención del título de Bachiller de Artes para quienes superen estudios de Música

El alumnado que supere las Enseñanzas Profesionales de Música podrá obtener el título de Bachiller cursando solo las materias comunes

La Rioja

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:39

El alumnado que inicie estudios de Primero o vaya a cursar Segundo de Bachillerato, en la modalidad de Artes y, a su vez, haya superado las enseñanzas de régimen especial conducente al título profesional de Música, o se encuentre en disposición de superarlas al estar matriculado en el quinto o sexto curso de estas enseñanzas, podrá optar por titular cursando únicamente las materias comunes de Bachillerato.

De esta forma, el Ejecutivo regional regula, por primera vez, la obtención del título de Bachiller, en la modalidad de Artes, vía de Música y Artes Escénicas, mediante la superación de las materias comunes de Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de Música, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, según informa Europa Press.

La nota media global (NMG) que figurará en el título de Bachiller resultará del 60% de la media de las calificaciones obtenidas en las materias comunes del Bachillerato y del 40% de la nota media de las asignaturas de quinto y sexto de las Enseñanzas Profesionales de Música.

En concreto, el alumnado de Bachillerato, en la modalidad de Artes, que opte por esta opción cursará exclusivamente las materias comunes: Educación Física, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura I y Lengua Extranjera I, en el primer curso; así como las asignaturas de Historia de la Filosofía, Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II y Lengua Extranjera II, en el segundo curso.

El alumnado presentará su solicitud en el Instituto de Educación Secundaria donde vaya a cursar sus estudios de Bachillerato, junto con la documentación acreditativa que justifique la superación de las Enseñanzas Profesionales de Música o, en su caso, del certificado de matriculación simultánea en uno de los dos últimos cursos.

Las materias comunes de Bachillerato deberán ser cursadas, como mínimo, en dos cursos académicos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca
  2. 2 Las frases que han desatado las risas en el Parlamento de La Rioja: «Necesitamos bomberos con buena manguera»
  3. 3

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Éxito de la apertura de los cines Las Cañas en Viana: largas filas para acceder a las salas
  5. 5 Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander
  6. 6 El concierto de Izal sube a los 193.600 euros con IVA y la DJ del cohete serán 12.100 más
  7. 7 La Rioja tendrá entre dos y tres vuelos semanales a Barcelona desde 2026
  8. 8 24 pacientes a la espera de cama, controles cerrados, boxes al límite... Urgencias se colapsa de nuevo
  9. 9 El domingo, eclipse total de luna en La Rioja: ¿Podremos verlo?
  10. 10

    Las primeras horas en la UR: entre el nerviosismo y las ganas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Rioja regula por primera vez obtención del título de Bachiller de Artes para quienes superen estudios de Música

La Rioja regula por primera vez obtención del título de Bachiller de Artes para quienes superen estudios de Música