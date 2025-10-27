LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Pérez Echeguren, gerente de la ADER GLR

La Rioja ofrece seis becas para trabajar en embajadas españolas en 2026

La ADER destina 330.000 euros, cofinanciados por el Fondo Sodcial Europeo, para formar a titulados riojanos en oficinas comerciales de seis países

La Rioja

Logorño

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:47

Comenta

El Gobierno de La Rioja, a través de la Agencia de Desarrollo Económico (ADER), ha convocado seis becas de formación en prácticas sobre acción exterior para el año 2026. Estas ayudas permitirán a jóvenes riojanos trabajar en oficinas comerciales de embajadas de España en Casablanca, Dublín, París, Milán, Lisboa y Düsseldorf. El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta el 12 de noviembre a las 14.00 horas en la sede electrónica de la ADER.

La convocatoria, dotada con 330.000 euros cofinanciados por el Fondo Social Europeo, busca fomentar la captación y formación del talento joven de la región. «Queremos que este talento joven complemente su formación en áreas clave para la promoción y el desarrollo económico de La Rioja», ha señalado el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, quien ha destacado la importancia de adaptar la preparación de los jóvenes a los nuevos desafíos empresariales.

Las becas están dirigidas a graduados nacidos en 1995 o años posteriores, con nivel mínimo B2 de inglés. Los seleccionados colaborarán con las empresas riojanas desde las embajadas españolas, atendiendo consultas comerciales, elaborando estudios de mercado e informes sectoriales, y participando en la promoción exterior de los productos riojanos.

Las asignaciones económicas varían según el destino: Casablanca (26.500 €), Dublín (33.000 €), Lisboa (23.500 €), Milán (29.900 €), París (37.000 €) y Düsseldorf (26.000 €).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre es hallado muerto en un trastero de Logroño
  2. 2

    La calle del Horno de Logroño lanza un SOS al rojo vivo
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Logroñés
  4. 4 Un camión accidentado provoca un monumental atasco en la autopista
  5. 5

    Las zonas ricas de Logroño triplican la renta de los barrios más empobrecidos
  6. 6 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  7. 7

    El negocio se trabaja en familia
  8. 8

    Gazi Khalidov, campeón de España
  9. 9

    En marcha contra la parálisis social
  10. 10

    Consulta el mapa de la riqueza de Logroño calle a calle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Rioja ofrece seis becas para trabajar en embajadas españolas en 2026

La Rioja ofrece seis becas para trabajar en embajadas españolas en 2026