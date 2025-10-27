La Rioja ofrece seis becas para trabajar en embajadas españolas en 2026 La ADER destina 330.000 euros, cofinanciados por el Fondo Sodcial Europeo, para formar a titulados riojanos en oficinas comerciales de seis países

La Rioja Logorño Lunes, 27 de octubre 2025, 13:47 Comenta Compartir

El Gobierno de La Rioja, a través de la Agencia de Desarrollo Económico (ADER), ha convocado seis becas de formación en prácticas sobre acción exterior para el año 2026. Estas ayudas permitirán a jóvenes riojanos trabajar en oficinas comerciales de embajadas de España en Casablanca, Dublín, París, Milán, Lisboa y Düsseldorf. El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta el 12 de noviembre a las 14.00 horas en la sede electrónica de la ADER.

La convocatoria, dotada con 330.000 euros cofinanciados por el Fondo Social Europeo, busca fomentar la captación y formación del talento joven de la región. «Queremos que este talento joven complemente su formación en áreas clave para la promoción y el desarrollo económico de La Rioja», ha señalado el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, quien ha destacado la importancia de adaptar la preparación de los jóvenes a los nuevos desafíos empresariales.

Las becas están dirigidas a graduados nacidos en 1995 o años posteriores, con nivel mínimo B2 de inglés. Los seleccionados colaborarán con las empresas riojanas desde las embajadas españolas, atendiendo consultas comerciales, elaborando estudios de mercado e informes sectoriales, y participando en la promoción exterior de los productos riojanos.

Las asignaciones económicas varían según el destino: Casablanca (26.500 €), Dublín (33.000 €), Lisboa (23.500 €), Milán (29.900 €), París (37.000 €) y Düsseldorf (26.000 €).