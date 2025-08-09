LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Rioja mantiene el aviso naranja por calor tras un sábado asfixiante

Logroño alcanzó los 38,9 grados en una tórrida jornada, cuyas altas temperaturas se repetirán este domingo

La Rioja

Logroño

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:49

La Rioja entra este domingo en situación de aviso naranja por altas temperaturas con termómetros a 38 grados, según informó la Agencia Estatal de Meteorología. En concreto, el riesgo en la Ribera del Ebro, con posibilidad de alcanzar los 39 grados, se extenderá entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%. Por su parte, la Ibérica riojana se sitúa en riesgo amarillo, llegando a los 35 grados, entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Las elevadísimas temperaturas proseguirán este domingo y mantendrán la sensación de ambiente asfixiante que ya se vivió ayer sábado en buena parte de la geografía riojana, especialmente en la zona ribereña. Según las estaciones meteorológicas del Gobierno de La Rioja, Logroño alcanzó los 38,9 grados de temperatura mediada la tarde , mientras que Alfaro sólo rebajaba tres décimas los registros de la capital, y Calahorra, la tercera en el podio del calor sabatino, también llegaba a rebasar los 38,3 grados.

En el mismo sentido, la región vivió una noche tropical con mínimas muy elevadas. Así, la mínima de Alfaro se situó en los 23,7 grados; Calahorra llegó a los 22,5 y Logroño marcó la mínima nocturna en 20,4 grados centígrados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  2. 2 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  3. 3

    Los dieciséis ojos que miran de frente al fuego
  4. 4 Sancionadas 38 personas por llevar drogas y armas blancas en las fiestas de Murillo
  5. 5 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  6. 6 El incendio forestal de Alberite «se da por controlado»
  7. 7

    Logroño, capital del kebab
  8. 8 Los termómetros riojanos siguen al alza a la espera de los días más tórridos de la ola de calor
  9. 9 Más de 80 bailarines participarán en la última gala de la Academia López Infante
  10. 10 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Rioja mantiene el aviso naranja por calor tras un sábado asfixiante

La Rioja mantiene el aviso naranja por calor tras un sábado asfixiante