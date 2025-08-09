La Rioja mantiene el aviso naranja por calor tras un sábado asfixiante Logroño alcanzó los 38,9 grados en una tórrida jornada, cuyas altas temperaturas se repetirán este domingo

La Rioja entra este domingo en situación de aviso naranja por altas temperaturas con termómetros a 38 grados, según informó la Agencia Estatal de Meteorología. En concreto, el riesgo en la Ribera del Ebro, con posibilidad de alcanzar los 39 grados, se extenderá entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%. Por su parte, la Ibérica riojana se sitúa en riesgo amarillo, llegando a los 35 grados, entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Las elevadísimas temperaturas proseguirán este domingo y mantendrán la sensación de ambiente asfixiante que ya se vivió ayer sábado en buena parte de la geografía riojana, especialmente en la zona ribereña. Según las estaciones meteorológicas del Gobierno de La Rioja, Logroño alcanzó los 38,9 grados de temperatura mediada la tarde , mientras que Alfaro sólo rebajaba tres décimas los registros de la capital, y Calahorra, la tercera en el podio del calor sabatino, también llegaba a rebasar los 38,3 grados.

En el mismo sentido, la región vivió una noche tropical con mínimas muy elevadas. Así, la mínima de Alfaro se situó en los 23,7 grados; Calahorra llegó a los 22,5 y Logroño marcó la mínima nocturna en 20,4 grados centígrados.