La Rioja despide con máximas de 40 grados el junio más tórrido de su historia

Ya se veía venir desde hace tiempo, pero los registros de los últimos días lo han confirmado. El junio que este lunes termina es ... el más caluroso de la historia de La Rioja desde que existen registros, es decir, desde 1960. La región termina el mes con una máxima media de 31,9 grados, esto es cuatro décimas más que el anterior récord de la comunidad autónoma que databa de 2022.

Este mes ha pulverizado todos los registros existentes en cuanto a calor se refiere, no solo en La Rioja sino en todo el país. En la región, por ejemplo, además de superar el anterior récord de la media de las temperaturas máximas, también se ha incrementado el de días con más de 30 grados en la estación de referencia de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), la del aeropuerto de Agoncillo. Se ha superado esa barrera 21 días, dos más que en 2022.

En este hito meteorológico ha colaborado de manera notable la ola de calor de los últimos días. Un episodio que todavía no ha concluido (al menos se prolonga hasta este martes) y que ha dejado máximas muy elevadas desde el pasado sábado. Solo hay que mirar los registros de este lunes, puesto que Alfaro ha llegado a los 40 grados, la máxima del mes, y Logroño ha alcanzado los 39,2, según las cifras ofrecidas por la Aemet. También se ha subido hasta los 39 grados en Cenicero y muy cerca se han quedado tanto Haro como Nájera. Enciso, mientras, ha llegado a los 34,9, Anguiano lo ha hecho a los 32,8 y Valdezcaray, a los 26.

Venía la región de un domingo muy caluroso en el que el termómetro también se había ido por encima de los 39 grados en Alfaro y había sobrepasado los 38 en otros muchos rincones de la comunidad autónoma. Ya había avisado la Aemet que entre esa jornada dominical y la del lunes se iba a alcanzar el punto álgido de este episodio de altas temperaturas y la noche que supuso el enlace entre ambos días sirvió de anticipo a lo que vendría después.

Muchos riojanos se marcharon a la cama el domingo con casi 30 grados en sus termómetros. El calor seguía muy presente a pesar de que el sol ya se había escondido y, por ejemplo, en Alfaro se registraron 31,2 grados a las diez de la noche y 27,8 a la medianoche. Conforme el tiempo fue pasando, el mercurio fue bajando, pero no lo hizo demasiado, puesto que la mínima en el municipio riojabajeño fue de 23 grados a las 06.50 horas.

Allí se vivió una noche tropical (que, por definición, son aquellas en las que las mínimas no se sitúan por debajo de los 20 grados en ningún momento), algo que también ocurrió en otros puntos de la región. Y los que no lo hicieron, se quedaron muy cerca de esos guarismos, con lo que eso implica en cuanto a dificultades para conciliar el sueño de un modo adecuado. Por eso, no es de extrañar que horas después la situación resultara asfixiante.

A pesar de estas elevadas temperaturas, desde la Consejería de Salud se hablaba este lunes de una jornada «normal» y de un fin de semana también «normal» en los hospitales y centros de salud riojanos. Lo hizo María Martín en Santo Domingo de la Calzada, donde apuntó que en los próximos días se conocerán más detalles sobre atenciones por golpes de calor o similares. En relación con eso, aseguró que el entramado sanitario de la comunidad se encuentra «preparado» ante situaciones de este tipo. «Tenemos un plan de contingencia», resaltó. «Estamos preparados para atender a los más vulnerables, que son las personas mayores, los inmunodeprimidos; los que más lo necesitan», resumió.

Las temperaturas (estaciones de Aemet) Alfaro. Máxima: 40. Mínima: 23

Logroño. Máxima: 39,2. Mínima. 19,5

Cenicero. Máxima: 39. Mínima. 21,4

Haro. Máxima: 38,8. Mínima. 19,9

Nájera. Máxima: 38,6. Mínima. 19,2

Enciso. Máxima: 34,9. Mínima. 18,7

Anguiano. Máxima: 32,8. Mínima. 17,1

Valdezcaray. Máxima: 26. Mínima. 17,4

De cualquier manera, siempre que se dan episodios protagonizados por el clima, se acude al sistema de monitorización diaria por todas las causas (MoMo) del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Dicha herramienta eleva a cinco las muertes atribuibles a la temperatura en La Rioja durante el mes de junio que este lunes finaliza, cuando el 2024 no se contabilizó ninguna por esas mismas razones durante el sexto mes del año.

Aviso por tormentas

A la espera de datos más concretos, queda por saber qué pasará en los próximos días. ¿Continuará este calor asfixiante o, poco a poco, las temperaturas irán bajando? Pues bien, la Aemet había fijado el final de esta ola de calor para este martes y las previsiones apuntan a otra jornada con los termómetros muy por encima de los 35 grados. Los pronósticos para La Rioja Baja sitúan las máximas próximas a los 39 grados; en la capital, a los 38; y en La Rioja Alta, a los 36.

Esos vaticinios hacen que la comunidad autónoma mantenga este martes la alerta naranja de la Aemet por altas temperaturas en la ribera del Ebro. Para esa zona, la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados ha declarado también el nivel 2 de alerta por calor, mientras que en la sierra el aviso se queda en el nivel 1 (amarillo). A todo eso hay que añadir una alerta más para la jornada de este martes, en este caso amarillo y por tormentas. Estas se pueden extender por toda la región desde el mediodía hasta la medianoche y pueden ir acompañadas de granizo y de rachas fuertes de viento.

Ya para el miércoles se espera que comience un descenso paulatino del calor (en la ribera del Ebro la alerta baja a amarilla), aunque el bajón más significativo de las temperaturas está fijado para este viernes, cuando las máximas apenas llegarían a los 30 grados, si los pronósticos de la Aemet aciertan. Para entonces, la primera ola de calor de este periodo estival en La Rioja se habrá despedido de un modo definitivo.