La Rioja despide la ola de calor con máximas de 41,2 grados

La Rioja dice adiós este domingo a la ola de calor que comenzó hace dos semanas con temperaturas que, como ya habían alertado en la ... Aemet, superarían los 40 grados. Así ha ocurrido en las estaciones meteorológicas de Haro y Logroño. En la capital jarrera se han alcanzado los 41,2 grados a las 18.00 horas y en Logroño, a las 16.20 el mercurio ha escalado hasta los 40.1 grados. No muy lejos se han quedado en Cenicero (39,9), Alfaro (38,2), Nájera (37,9) o incluso Anguiano (37,3).

Un domingo tórrido en prácticamente todo el territorio que dará paso este lunes a unas temperaturas más propias de mediados de agosto en La Rioja. En Haro, por ejemplo, se esperan máximas de 27 grados, catorce menos que hoy; en la capital se prevé que el termómetro no supere los 30 grados, y en Calahorra la temperatura oscilará entre los 19 y los 32 grados.

Acaba así una de las olas de calor más extensas en el tiempo que en La Rioja ha dejado jornadas abrasadoras y a la que ha puesto el colofón un domingo asfixiante. De hecho, era la primera vez en estas dos semanas que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevaba a rojo el aviso por calor en La Rioja, en concreto en la zona de la ribera del Ebro donde se esperaba que los termómetros pudieran llegar hasta los 43 grados en esa zona. Una máxima que, por fortuna, no se ha alcanzado.

La jornada del sábado ya dejó elevados registros en la región. Más de la mitad de las estaciones de la Aemet en la comunidad autónoma contabilizaron valores superiores a los 40 grados. En Alfaro, por ejemplo, se alcanzaron los 41,2, mientras que Logroño se quedó en unos igualmente asfixiantes 40,7. Cenicero y Nájera no estuvieron muy lejos de esos guarismos.