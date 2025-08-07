LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Rioja entra en la era de los aranceles con EE UU como sexto cliente mundial

De enero a mayo de 2025, las exportaciones riojanas hacia Estados Unidos, dominadas por el vino, superaron los 43 millones de euros

Pío García

Pío García

Logroño

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:40

Llegó el día de los aranceles. Donald Trump puso este jueves a las doce un mensaje: «Es medianoche!!! Miles de millones de dólares en ... aranceles están ahora fluyendo hacia los Estados Unidos de América». Pese al habitual tono infantil del presidente, como de niño de segundo de la ESO que acaba de ganar una partida al Monopoly, este mensajito inaugura un nuevo orden comercial mundial de resultados imprevisibles. Los temidos aranceles acaban de entrar en vigor. Aunque fuentes de la Unión Europea insisten, cada vez con menor esperanza, en que todavía se siguen negociando excepciones, de momento las aduanas estadounidenses gravarán el vino y los productos agroalimentarios del viejo continente con un 15%, un 5% adicional sobre los aranceles-base anunciados en abril y más de un 10% sobre lo que se venía cobrando en la época preTrump de libre comercio. Y no hay visos de que ese porcentaje cambie, al menos a corto a plazo.

