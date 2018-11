La Rioja aprueba los planes de abastecimiento de agua hasta 2027 La portavoz del Gobierno, Begoña Martínez Arregui. / G.R. «Se van a priorizar en la revisión del Plan 2017-2027 actuaciones en los municipios que no cuenten con un sistema de depuración», ha destacado Martínez Arregui LA RIOJA Logroño Viernes, 2 noviembre 2018, 13:17

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, ha informado de la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, de los decretos reguladores de los nuevos Planes Directores del Ciclo Urbano del Agua, con los que se otorga un carácter normativo a la planificación en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración de La Rioja para los próximos diez años, según informa el Gobierno riojano en una nota.

Los nuevos textos normativos son «fruto de un amplio proceso de participación pública iniciado el año pasado para recabar la opinión de ayuntamientos y otras entidades con el fin de incluir las propuestas de cada una de las seis cuencas de los ríos de La Rioja» ha remarcado la portavoz gubernamental. Posteriormente, y tras someterse a consulta en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, se abrió también otro periodo de exposición pública.

Tal y como ha destacado Martínez Arregui, «en la revisión del Plan Director de Saneamiento y Depuración 2017-2027, que cuenta con un presupuesto de 206,3 millones de euros, se van a priorizar actuaciones en todos aquellos municipios que no cuenten con un sistema de depuración o cuyas infraestructuras se encuentren en muy mal estado».

Los principales objetivos del plan son: «minorar la contaminación de los vertidos en pequeños núcleos de población, disminuir la contaminación de las aguas de tormenta y alivios de pluviales, garantizar una correcta aplicación agrícola de los lodos de las depuradoras y reducir las aguas parásitas en las redes de saneamiento», ha puntualizado.

Por su parte, el Plan Director de Abastecimiento de Agua 2016-2027 apuesta, ha remarcado la portavoz gubernamental, por continuar con el desarrollo de infraestructuras de abastecimiento supramunicipal para la mayor parte de los municipios como sistema más eficiente para garantizar la calidad del agua. También priorizará la adecuación de los sistemas locales de captación y potabilización en aquellos municipios a los que, por su ubicación, es imposible llegar con un sistema supramunicipal. Además, en el nuevo plan se intensifica el programa de eficiencia en el consumo del agua, principalmente orientado a reducir las pérdidas de agua en las redes de distribución municipales y sensibilizar para un correcto uso de los recursos hídricos.

Las actuaciones previstas supondrán una inversión de 134,2 millones de euros. Un 72,9% de esta cantidad corresponde a la ejecución de infraestructuras supramunicipales (72,5 millones) y a su explotación y mantenimiento (25,3 millones). Otros programas como las mejoras en abastecimientos locales, eficiencia en los recursos hídricos y regulación completan el resto de la inversión.

Finalmente, Martínez Arregui ha detallado próximas actuaciones en el marco de estos planes como la renovación del colector general en Aguilar del Río Alhama, obras de saneamiento y depuración en Ventosa y Bobadilla así como nuevos colectores en Pedroso, Cárdenas y Tormantos. Asimismo, en 2019 se actuará en Villanueva de Cameros, El Redal, Corera, Camprovín, Herramélluri, Sorzano y Hornos de Moncalvillo.

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 1,4 millones para proyectos de innovación agroalimentaria

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente un gasto de 1,4 millones de euros destinado a una nueva convocatoria de ayudas para los grupos operativos (integrados por empresas, productores e investigadores) que impulsen proyectos innovadores para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos o tecnologías en materia de productividad y sostenibilidad en el medio rural.

Según ha informado la portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, se trata de una segunda convocatoria de ayudas que se enmarca dentro del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020, que incorporó como novedad la medida denominada Cooperación para impulsar y acelerar la innovación en el sector agrario y agroalimentario, favoreciendo sinergias que permitan a varias personas (físicas o jurídicas) trabajar juntas para lograr un objetivo común. Esta medida consta, a su vez, de dos submedidas: una destinada a la creación, funcionamiento, y el desarrollo de los proyectos de los grupos y otra a acciones conjuntas con vistas a la mitigación o adaptación al cambio climático.

«La Rioja ha sido una de las primeras comunidades en poner en marcha estos grupos operativos que forman parte de la Asociación Europea para la Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícola» ha señalado Martínez Arregui. En este momento, cuenta con 17 grupos operativos y los sectores más representados son el viñedo, champiñón y cereal, cuya importancia es patente tanto en la actividad económica como social en nuestra comunidad.

Esta medida de apoyo se basa en tres pilares fundamentales: la cooperación, ya que para acceder a estas ayudas se requiere el trabajo conjunto; la innovación como una nueva forma de afrontar un problema existente que no se han puesto en práctica hasta ahora, y la difusión de los resultados.

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Abierta la convocatoria de ayudas para los titulares de explotaciones apícolas, dotada con 80.000 euros

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, ha informado que el Boletín Oficial de La Rioja publica la convocatoria de las ayudas dirigidas a los titulares de explotaciones apícolas riojanas, a la que se destinarán un importe de 80.000 euros.

Los apicultores profesionales, aquellos que cuenten en su explotación con más de 150 colmenas, dispondrán de un plazo de diez días a partir de la publicación de la convocatoria en el BOR para presentar la solicitud. En concreto, se establece una ayuda de hasta 12 euros por colmena; una aportación con la que se busca contribuir al mantenimiento de las explotaciones.

Como novedad respecto a los años anteriores, la Consejería de Agricultura ha atendido la petición del sector y, tal y como también se recoge en la orden de bases reguladoras, los apicultores deberán demostrar que sus ingresos proceden de la apicultura.

Por otro lado, aquellos profesionales que hayan realizado al menos dos tratamientos contra la varroasis (enfermedad causada por un ácaro parásito que afecta a las abejas) durante la presente campaña apícola tendrán prioridad en la concesión de la ayuda.

Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia El nuevo contrato de gestión de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas incluye la ejecución de los programas Óptima y Relaciones Positivas

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, ha informado de la aprobación del contrato de gestión de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito en La Rioja que incluye, por primera vez, la ejecución del programa Óptima, del programa Relaciones Positivas y de un programa específico de intervención para el apoyo a víctimas de agresiones y abusos sexuales.

En total, la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia destinará 554.750,34 euros a este contrato que comenzará el 1 de diciembre de 2018 y concluirá el 31 de diciembre de 2019.

Según ha remarcado Martínez Arregui, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos son un «servicio público y gratuito, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, que prestan una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas para dar respuesta a sus necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social».

Para ello, ofrecen una atención personalizada a las víctimas del delito y de atender de manera especial las necesidades de las víctimas de violencia de género de acuerdo con un enfoque integral, a través de planes personalizados y abordando todos los aspectos de la violencia de género incluido el preventivo.

Las Oficinas de Atención a la Víctima del Delito de La Rioja están localizadas en Logroño (C/. Muro de la Mata, 8 principal), Calahorra (Avda. de Numancia, 26) y Haro (Avda. de Castañares, s/n).

Respecto a la ejecución del Programa Óptima, «su objetivo es la elaboración de un plan de optimización de recursos en materia de violencia de género, mediante el diagnóstico de la situación y el diseño, aplicación y evaluación del programa y de propuestas de mejora», ha indicado.

Se deberá diseñar un proyecto que ofrezca a las mujeres una atención optimizada, integral y personalizada a través de planes individualizados de atención que incluyan todos los ámbitos de actuación y el itinerario de intervención a través de un profesional de referencia que acompañe a la víctima a lo largo del proceso. Además, se llevará a cabo una intervención basada en una evaluación estandarizada que permita aportar conocimiento sobre su situación psicológica y mejorar las intervenciones futuras.

Otras de las acciones a desarrollar serán la ejecución de programas específicos de sensibilización y prevención de la violencia de género y del programa de Relaciones Positivas, que consiste, ha detallado Martínez Arregui, en un «plan de aprendizaje educativo cuyo objetivo es atajar problemas de violencia entre los jóvenes en las relaciones de pareja durante la adolescencia, a través de la educación en el respeto y la igualdad de género, para prevenir actitudes discriminatorias».

Por último, el contrato incluye poner en marcha un programa específico de intervención para el apoyo a víctimas de agresiones y abusos sexuales.

El servicio deberá estar atendido, como mínimo, por la siguiente plantilla de profesionales: tres juristas, cuatro psicólogos, cuatro trabajadores sociales, dos auxiliares administrativos, un administrativo y un técnico de inserción laboral.

Según ha puntualizado Martínez Arregui, hasta el 30 de septiembre de 2018 han accedido por primera vez a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 886 personas (711 han sido mujeres y 175 hombres), de las cuales 567 fueron casos de violencia doméstica o de género.

En cuanto al programa de inserción laboral de víctimas de violencia doméstica y de género, hasta el 30 de septiembre pasado se ha apoyado y prestado asesoramiento en el itinerario de inserción a 33 personas, todas mujeres. Para desarrollar este programa, se ha contado con la colaboración de 21 empresas riojanas. En total son 48 las entidades que forman parte del Club de Empresas Solidarias para desarrollar este proyecto que durante este año ha facilitado la inserción en el mercado laboral a 20 mujeres.

Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia Aprobado un gasto de cerca de 1,3 millones de euros para dos centros de día en Logroño y en Calahorra

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, ha informado de la aprobación de un gasto de 1.298.314,37 euros para la prórroga de los contratos de gestión de servicio público, en modalidad de concesión, del Centro de Día para Personas Mayores Dependientes San José de Calasanz en Logroño y para el Centro de Día de Calahorra.

En los centros de día se busca recuperar, o en su caso mantener, el mayor nivel posible de autonomía personal y calidad de vida, tanto de la persona mayor en situación de dependencia como de su entorno familiar».

En primer lugar, el Centro de Día San José de Calasanz, que da servicio a la capital de la región, está gestionado por la empresa Gestión de Servicios Residenciales Sociedad Cooperativa y cuenta con 55 plazas. La prórroga del contrato se realizará por un año, hasta enero de 2020, y está valorada en 833.399,43 euros.

Po otra parte, el Ejecutivo riojano ha destinado 464.914,94 euros a la prórroga por un año del contrato del Centro de Día de Calahorra que se amplía hasta febrero de 2020. Un servicio que cuenta con 30 plazas y que gestiona la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios.

Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia 185.000 euros para el comedor del centro infantil La Cometa

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, ha informado que el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un gasto de 185.620,89 euros para la licitación del servicio de comidas en el centro infantil La Cometa de Logroño dirigido a menores en acogimiento residencial o a aquellos niños usuarios del servicio de atención a menores en riesgo de desprotección.

Por un lado, la empresa adjudicataria deberá elaborar, servir y distribuir el desayuno, comida, merienda y cena los 365 días del año para los menores de entre cinco meses y seis años de edad cuya guarda es asumida mediante acogimiento residencial por el Gobierno de La Rioja, con capacidad para 18 niños.

Por otra parte, este contrato contempla también las meriendas o almuerzos para unos 25 ó 30 menores de 4 a 14 años usuarios del servicio del servicio a atención a menores en riesgo de desprotección, que se presta de lunes a viernes.

La empresa deberá confeccionar y presentar en los primeros 15 días de cada mes, la relación de los menús del mes siguiente y acompañarlo de un estudio nutricional por menú. Las comidas se elaborarán por el personal de la empresa en la cocina existente en el propio centro.

El servicio se prestará por personal perteneciente a la categoría de ayudante de cocina durante 63 horas semanales (9 horas semanales, de lunes a domingo).

La licitación del contrato se llevará a cabo por procedimiento abierto. Con 55 puntos se valorarán los criterios cualitativos como el plan de trabajo (15%), el origen de los productos, de proximidad y preferentemente ecológicos (10%) y la programación de los menús (30%); y con 45 puntos se valorará la oferta económica presentada por la empresa. El contrato tiene un periodo de dos años, prorrogable por un máximo de tres años más y el inicio del contrato está previsto para el 1 de febrero de 2019.

Consejería de Salud Adquisición de diversos suministros sanitarios por valor de unos 3 millones de euros

El Gobierno de La Rioja ha aprobado destinar 2.999.714,05 euros con el fin de prorrogar varios contratos para la adquisición de suministros sanitarios para los centros adscritos al Servicio Riojano de Salud.

En primer lugar, se ha aprobado un gasto de 703.924,36 euros para el suministro de gases medicinales de uso sanitario y técnico-industrial. El periodo de ejecución del contrato es de dos años consecutivos, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.

Por otro lado, se ha aprobado destinar 818.808,51 euros a la prórroga del contrato de materiales sanitarios necesarios para la realización de sesiones de diálisis y todas aquellas técnicas propias de la especialidad de Nefrología en el Hospital San Pedro, donde se incluyen también los tratamientos de hemofiltración para pacientes agudos que se realizan en la Unidad de Medicina Intensiva. El periodo de ejecución es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

También se ha aprobado, por un lado, un gasto del Servicio Riojano de Salud de 114.884,15 euros que se destinará a la adquisición del suministro de material sanitario fungible de diversa índole, de manera principal, catéteres, trocares, llaves de tres vías y otro material análogo, del 1 de enero al 30 de abril de 2019; y, por otro lado, un importe de 258.144,61 euros también para material fungible para desempeñar con la calidad debida su función asistencial, como apósitos hemostáticos nasales, electrodos, biberones, frascos desinfectantes y electrodos, entre otros, por un periodo de doce meses desde el 1 de enero de 2019.

Asimismo, se destinarán 201.277,95 euros a material fungible de ventilación mecánica, como drenajes, cánulas de aspiración, tubos endotraqueales y otros, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. Otro de los gastos asciende a 900.602,90 euros y servirá para prorrogar, desde el 1 de enero hasta el 11 de octubre de 2019, el contrato de suministros de implantes para traumatología.

Por último, también se ha acordado prorrogar el contrato para el suministro de reactivos para la sección de anatomía patológica, que permitan la realización de las pruebas de análisis comprendidas dentro del área de diagnóstico biomédico, con un presupuesto que asciende a 206.148,27 euros, por un periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

Consejería de Salud 138.000 euros para el transporte de los trabajadores del centro de salud mental de Albelda

El Gobierno de La Rioja ha aprobado un gasto de 138.040,29 euros para facilitar el transporte, entre Logroño y Albelda de Iregua, de los trabajadores del centro de salud mental, donde se atiende a los enfermos con patologías mentales, prestándoles atención psiquiátrica, psicológica, rehabilitadora y social. Además, este servicio podrá ser utilizado también por los internos del centro y por sus familiares, siempre que haya plazas libres suficientes.

El Centro de Salud Mental de Albelda tiene como finalidad prestar asistencia sanitaria de carácter hospitalaria a los pacientes crónicos de carácter psiquiátrico, así como atender ancianos y minusválidos en régimen residencial asistido, en razón de su discapacidad y situación socioeconómica.

Este centro se encuentra situado en el km 8 de la carretera de Soria y con este servicio se quiere facilitar el desplazamiento a este espacio emplazado fuera del casco urbano. De esta forma, el adjudicatario debe realizar un recorrido por Logroño, recogiendo a los viajeros en las paradas y horarios establecidos, para trasladarlas al centro de salud mental. Este transporte de empleados debe realizarse tres veces al día coincidiendo con los turnos de trabajo en el centro.

El plazo de ejecución establecido del contrato es de 36 meses, del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Consejería de Educación, Formación y Empleo Ayudas complementarias de 734.200 euros para universitarios que estudian fuera de La Rioja

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, ha informado que la consejería de Educación, Formación y Empleo destinará 734.200 euros como ayudas complementarias para financiar parte de los gastos derivados de la realización de estudios presenciales a aquellos estudiantes riojanos matriculados en universidades ubicadas fuera de La Rioja, durante el curso 2018-2019.

Estas ayudas, que garantizan la igualdad de oportunidades de todos los alumnos, independientemente de sus condiciones y circunstancias, «son compatibles con las que concede el Ministerio de Educación y Formación Profesional, como las becas de movilidad, Erasmus y Tempus, entre otras», ha subrayado Martínez Arregui.

También ha indicado que «podrán solicitar estas ayudas todos aquellos estudiantes que se encuentre realizando estudios universitarios de grado o equivalentes presenciales, en un centro o universidad española ubicada fuera de La Rioja, siempre que estos estudios no se impartan con carácter presencial en La Rioja o no hayan podido acceder por no alcanzar la nota de corte correspondiente».

La cuantía máxima que puede recibir un alumno por estas ayudas es de 1.500 euros y para su concesión, se tendrán en cuenta distintos criterios académicos y económicos.

En los últimos diez años, el número de estudiantes riojanos que han recibido esta ayuda se ha duplicado, pasando de 303 alumnos en el curso 2008-2009, a los 615 que obtuvieron esta ayuda el pasado curso 2017-2018. El presupuesto destinado a estas ayudas también ha aumentado en los últimos diez años, en concreto de 600.000 euros a los 734.000 euros que también se destinaron el pasado curso.

El importe medio de estas ayudas complementarias concedidas el curso pasado a los universitarios riojanos ascendió a 1.199 euros.

Fomento y Política Territorial 673.607 euros para mejorar la seguridad vial en la carretera de Alcanadre

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, ha informado que hoy se ha aprobado un presupuesto de 673.607 euros para acometer las obras de mejora de la LR-260 en Alcanadre. El objetivo de esta actuación es aumentar la seguridad vial y favorecer los desplazamientos en esta zona de la comunidad autónoma que limita con Navarra.

«La LR-260 es una carretera perteneciente a la red comarcal que facilita la comunicación entre Corera, en la intersección con la LR-259, y Lodosa, a lo largo de 13 kilómetros, e incluye el paso por Alcandre», ha detallado.

En concreto, los trabajos afectan al tramo final de esta vía (entre los puntos kilómetros 12+300 y 13+200), que registra una intensidad media diaria de cerca de 800 vehículos, de los cuales el 10% se corresponde con transporte pesado.

El proyecto contempla la mejora del trazado, ampliando el radio de las curvas hasta alcanzar 200 metros y reduciendo las pendientes al 6% con el objetivo, en ambos casos, de ampliar la visibilidad de los usuarios de la vía. La plataforma de la calzada constará de dos carriles de 3 metros de anchura y arcenes a ambos lados de 0,5 metros y bermas sin pavimentar también de 0,5 metros para garantizar el paso con seguridad de dos vehículos que circulan en sentido contrario.

Asimismo, se mejorará el drenaje transversal y longitudinal, en este caso, con la ejecución de una cuneta de seguridad a lo largo de más de 1.500 metros, y se acometerá la estabilización de los taludes con la instalación de mallas de triple torsión para evitar posibles desprendimientos de materiales sobre la calzada. Por último, se renovará el firme a lo largo de todo el tramo y se sustituirá por completo la señalización de tráfico (horizontal y vertical) y las barreras de seguridad.

La actuación forma parte del programa de conservación y seguridad vial que promueve la Consejería de Fomento y Política Territorial con objeto de mantener en buen estado la red autonómica de carreteras, que se extiende a lo largo de cerca de 1.500 kilómetros. El plazo de ejecución de las obras es de 8 meses.