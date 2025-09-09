La Rioja alcanza el récord de exámenes de tráfico hasta alcanzar las 4.777 pruebas ofertadas Se han quedado libres un total de 361 huecos para la realización del examen teórico, 220 para exámenes en circuito cerrado y 103 huecos para examen práctico | El número actual de examinadores en La Rioja es de 6 personas

Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2025, la Jefatura de Tráfico de La Rioja ha ofertado un total de 4.777 pruebas examinadoras, que corresponden a 2.445 exámenes teóricos, 560 exámenes en circuito cerrado y 1.772 exámenes en circulación.

De esta oferta, en La Rioja se han realizado un total de 2.084 exámenes teóricos, 340 exámenes en circuito cerrado y 1.635 exámenes en circulación.

De acuerdo a estos datos, han quedado libres un total de 361 huecos para la realización del examen teórico, 220 para exámenes en circuito cerrado y 103 huecos para examen práctico.

El número actual de examinadores en La Rioja es de 6 personas.

Con respecto a los meses de julio y agosto del año anterior, en el verano de 2025 se han ofertado un total de 1.110 exámenes más, distribuidos en 570 exámenes teóricos, 160 exámenes en circuito cerrado y 380 exámenes en circulación.