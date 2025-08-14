La Rioja activa el aviso amarillo por altas temperaturas en la Ribera El aviso está en vigor desde las 13.00 a las 21.00 horas de este jueves

La Rioja Jueves, 14 de agosto 2025, 17:28 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas que llegarán a los 37 grados.

El aviso está en vigor desde las 13.00 a las 21.00 horas de este jueves y la probabilidad de que este hecho suceda oscila entre el 40 y el 70 por ciento.

Previsión para el viernes, 15 de agosto

La agencia prevé para mañana, viernes en La Rioja temperaturas máximas altas en la Ribera del Ebro. El cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algún chubasco aislado con tormenta en la sierra. Los vientos serán del sureste o variables, flojos en general.

Las temperaturas irán en ligero ascenso, localmente moderado en las mínimas. Por localidades, oscilarán entre 22 y 39 grados en Calahorra, 21 y 38 en Haro y 22 y 39 en Logroño.