Vista panorámica de los barrios Villa Patro y Entre Ríos de Lardero, zonas de gran expansión de vivienda en La Rioja. JUSTO RODRÍGUEZ

La Rioja tiene 2.698 grandes propietarios con más de diez inmuebles urbanos cada uno

La cifra de personas o entidades que acumulan viviendas, oficinas, locales comerciales y naves industriales se triplica en dos décadas

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:09

En un momento especialmente convulso en el mercado de la vivienda, con escasez de oferta –quizá más para el alquiler– y precios desorbitados –hoy comprarse ... una casa en La Rioja cuesta un 19% más que hace tres años, según datos del Ministerio–, quizá llame más si cabe la atención la estadística extraída de la Dirección General del Catastro sobre propietarios de inmuebles urbanos en nuestra comunidad. Porque la cifra de personas físicas y jurídicas (empresas, entidades públicas...) que suman en su patrimonio más de diez de este tipo de bienes –además de viviendas, que normalmente incorporan garajes y trasteros, hay que incluir también oficinas, locales comerciales, naves o pabellones industriales por ejemplo) roza ya los 2.700, más de tres veces por encima de los que había en 2006 (769).

