La revista Telva concede al colegio La Enseñanza el premio Innovación de La Rioja La publicación reconoce el proyecto Arco for Her, ganador de la edición del Audi Creativity Challenge, que tiene como fin luchar contra la Violencia de Género y Violencia Sexual

La Rioja Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:59 Comenta Compartir

El proyecto Arco for Her, que resultó ganador de la IX edición del Audi Creativity Challenge, sigue dando alegrías al colegio La Enseñanza de Logroño. El trabajo realizado para luchar contra la violencia de género y sexual mediante el uso de una app ha merecido en esta ocasión el reconocimiento de la revista Telva. La publicación le ha otorgado el premio a la Innovación de la Comunidad de La Rioja, dentro de la VII Edición de los Premios Mujeres Empresarias del Año.

Raquel De Ángel, Erika Jiménez y Valeria Villamor junto con el profesor Carlos Lorente, impulsores del proyecto, recibirán este jueves 9 de octubre en el Riojafórum el galardón.

El objetivo del proyecto de las estudiantes era que el maltrato a las mujeres «sea en futuro un recuerdo del pasado y no una realidad», afirmaban en su defensa del trabajo, que consta de «cuatro sencillos módulos». En el primero de ellos plantean la sustitución de los «obsoletos» dispositivos actuales de control de las víctimas por un smartwach. En el segundo, plantean la posibilidad de lo que denominan «acompañamiento 24 horas» a través de elementos como redes de experiencias. El tercer módulo se refiere a la prevención de la violencia sexual con un kit de seguridad y grabación para jóvenes «que se coloca en el bolso o la chaqueta y graba durante el camino de vuelta a casa». Además, con que la chica que sea víctima pronuncie una palabra escogida «la Policía recibe una señal con la ubicación GPS», explican. Por último, en cuarto lugar, plantean una «vinculación directa» con el sistema policial de 'alertcops'.