Residencia de estudiantes Francisco Jordán (Salvatorianos) de Logroño, cuyas plazas están cubiertas para el próximo curso. Sonia Tercero

Las residencias de estudiantes agotan sus plazas a un mes de que comience el curso

El cierre de Jorbalán y Santa Mónica resta más de cien plazas, por lo que la demanda crece y el precio aumenta

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Sábado, 9 de agosto 2025, 08:16

A falta de un mes para que comience el nuevo curso 2025-26, las residencias de estudiantes de La Rioja no solo tienen reservadas ... todas sus plazas sino que incluso cuentan con listas de espera. La alta demanda se produce a pesar de la subida de precios, puesto que si el año pasado oscilaba entre los 428 euros al mes de la habitación doble compartida y los 794 de la individual extra en la residencia La Ribera de Logroño, ahora el rango se mueve entre los 442,33 y 886,66 euros del mismo alojamiento. Un motivo esencial puede ser la reducción de las plazas debido al cierre de dos residencias en los últimos años en Logroño, Jorbalán de Adoratrices y Santa Mónica de Agustinas, que juntas sumaban más de un centenar de plazas.

