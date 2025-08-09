El metro cuadrado de Logroño sube para los estudiantes

¿Por qué atreverse a alquilar un piso a estudiantes? Lo primero que se viene a la cabeza es la falta de limpieza, los ruidos, ... las fiestas y el caos de invitados.

En realidad, la rentabilidad de la zona de la Universidad-Los Lirios es una de las más altas de Logroño.

El precio del metro cuadrado se elevaba aquí este junio a un récord histórico de 9,3 euros, un 10'8% más que hace un año y 33% más que un lustro atrás. En comparación al centro de Logroño, el precio está en 8,7 euros el metro cuadrado y su variación anual ha sido menor, del 8,7%, según un informe publicado en Idealista. Se trata de una tendencia al alza imparable que hace temblar a los estudiantes, pero los sitúa entre los inquilinos más lucrativos. Los precios medios de habitaciones destinadas a este grupo suelen oscilar entre los 250 y los 350 euros, más gastos; aunque los hay que ascienden a los 500 y 600 euros.

Un mercado escaso

«El alquiler de pisos de estudiantes es más elevado porque se sabe que cada familia va pagar su parte y los padres son buenos avales. Es mucho más rentable que alquilar a una única persona o familia a largo plazo», justifica Yolanda Herreros, dueña de la inmobiliaria que lleva su nombre. Considera que la dificultad para encontrar piso radica en un mercado insuficiente, donde la mayoría de arrendatarios ya prefieren destinar sus propiedades al alquiler vacacional. «Si subimos hoy un piso a internet en dos horas tenemos veinte solicitudes», ejemplifica.