«Ver una placa de Fuenmayor o de Hornos de Moncalvillo en un colegio de República Dominicana es algo que te llena de satisfacción». René ... Larumbe es el nuevo presidente de la Congdcar (Coordinadora de ONG de Desarrollo de La Rioja) y ya tiene experiencia en la junta directiva de una organización solidaria al ser uno de los vocales de Anacaona, «una pequeña ONG riojana que trabaja en República Dominicana y en Haití y que funciona con fondos propios». Ahora, asume la presidencia de la Coordinadora de 32 ONG con todo tipo de ámbitos de actuación –sanidad, educación o igualdad de género principalmente–, en Asia, Sudamérica y África Subsahariana.

– ¿En qué consiste la labor de la Coordinadora en La Rioja?

– La Congdcar gestiona el trabajo de nuestras 32 ONG socias. Por una parte, la representación institucional en sus relaciones con el Gobierno y con otras administraciones, pero fundamentalmente, lo que fomentamos es el trabajo en red para que nuestras socias sean más fuertes. Les proporcionamos herramientas para ayudarles a que lleguen a tiempo a las convocatorias, tratamos de asesorarles en todo el trabajo técnico, así como a ampliar sus bases sociales y de voluntariado, además de mejorar en cuestiones de comunicación. Nuestro objetivo desde la coordinadora es la profesionalización de sus equipos para fortalecer sus capacidades técnicas y de gestión.

– ¿Qué tipo de ONG integra?

– Organizaciones de todo tipo. Dentro de nuestras 32 socias, aparecen algunas más pequeñas como Anacaona, de la que yo provengo, pero también hay delegaciones de grandes ONG, como Cruz Roja u Oxfam Intermón. Nuestras socias están trabajando en temas de sensibilización ciudadana, de voluntariado, en asuntos de comercio justo; hay una variedad importante, pero, principalmente, están trabajando en salud, educación e igualdad de género.

– ¿Cómo resulta, en lo personal, presidir una coordinadora así?

– Por poner un ejemplo, el mero hecho de que cada municipio aporte lo que puede a una bolsa común del Gobierno de La Rioja, hace que ocurran cosas que te llenan de satisfacción como visitar un colegio en República Dominicana y ver que aparece el nombre de Fuenmayor o de Hornos de Moncalvillo, que solo puede aportar 400 euros a la cooperación, porque han colaborado en el proyecto. Lo importante no es cuánto han aportado a la bolsa, sino que lo hayan hecho. Es muy bonito ver al alcalde de Anguciana emocionado viendo el nombre de su pueblo escrito en un poblado que debía ser 25 veces más grande que su municipio.

– ¿Qué espera de esta nueva etapa al frente de la Congdcar?

– Sobre todo, conseguir el cumplimiento del 0,7% –del Producto Interior Bruto Regional (PIB) para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)– que tanta falta hace y que, además, es viable conseguir. Desde la Coordinadora creo que estamos muy cerca de conseguirlo porque nuestra apuesta es que La Rioja sea la primera comunidad autónoma de España en cooperar. Digo que estamos cerca porque actualmente somos los terceros en el ranking nacional –con apenas un 0,26%– y porque en el último Plan Director de Cooperación que fue firmado con el anterior Gobierno regional, pero votado también por el Partido Popular y aprobado por el Parlamento de la Rioja, está entre los objetivos que en 2026 se alcance este tan demandado 0,7%.

– ¿Cómo están afectando los actuales conflictos internacionales al trabajo de las ONG riojanas?

– Con una gran preocupación porque, desde luego, se está complicando mucho el mundo. Cada vez hay más conflictos bélicos, es una barbaridad, y la irrupción de la ultraderecha en determinados países, especialmente ahora en Estados Unidos, complica mucho la cooperación al desarrollo. La cooperación que se hacía desde Estados Unidos, siempre cuestionada, se ha quedado prácticamente reducida a cero y está el riesgo de que determinados gobiernos en Europa se contagien de esta situación. Por otra parte, conflictos muy importantes, como el de Palestina, nos obligan como organización a posicionarnos con los más débiles y en este caso, el pueblo palestino está siendo masacrado y cada vez va a ser más necesaria nuestra existencia.

Objetivo «Conseguir el cumplimiento del 0,7% para el desarrollo es viable y estamos cerca»

Perspectiva internacional «En El Salvador no dejan trabajar; están pensando en cobrar un 30% de la ayuda por intervenir allí»

– ¿Sus organizaciones socias cuentan con garantía legal para intervenir en países vulnerables?

– En absoluto. Un buen ejemplo es El Salvador, con su nuevo Gobierno interno –con Nayib Bukele al frente– que dificulta el trabajo de las contrapartes de nuestras entidades riojanas. Cuando hablamos de proyectos de entidades de aquí, no son ellas las que ejecutan los proyectos, sino otras de esos países. Entidades que conocen el lugar y con las que existe una relación de confianza. En Nicaragua y en El Salvador está habiendo una represión evidente hacia esas entidades que está complicando mucho el trabajo. De hecho, están planteando un canon del 30% del dinero que se destina a proyectos y tienes que dárselo directamente al Gobierno, por lo que se piensa en dejar de intervenir en estos países porque, sencillamente, no nos dejan trabajar.

– ¿Por qué salud, educación e igualdad de género siguen siendo los pilares de su cooperación internacional?

– No es normal que una ONG lleve diez años trabajando un tema en un mismo país porque quiere decir que no se ha solucionado el problema al no ser una prioridad para los estados y es en estos campos donde creemos que hace más falta nuestra intervención. En materia de sanidad, la ceguera y la salud sexual y reproductiva son los puntos que más preocupan a organizaciones como Manos Unidas o Medicus Mundi. En educación tenemos muchas ONG trabajando en diferentes proyectos en todo el mundo y en cuanto a la igualdad de género, es muy necesario actuar en este campo, más aún cuando entre el voluntariado, no solo en la coordinadora o en las ONG socias, la mayoría son mujeres.