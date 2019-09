«Regalamos nuestra experiencia» Josefina Rodríguez, en la sede de ARPANIH en Logroño / Antonio Díaz Uriel «La formación de los padres es tan importante como un buen tratamiento» AMAYA ARTEAGA Logroño Lunes, 30 septiembre 2019, 12:27

Aunque nació en Madrid, Josefina Rodríguez lleva en Logroño 30 años, 15 de ellos en la Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos (ARPANIH) y los últimos 8 como presidenta de esta entidad que en noviembre cumple dos décadas. Del puñado de madres que impulsaron la iniciativa en 1999 han pasado a las 210 familias que hoy forman parte de ARPANIH. Muchas cifras para explicar una realidad compleja que, sobre todo, se basa en el compromiso.

Cuando a uno de sus hijos le diagnosticaron TDAH, Josefina encontró apoyo en esta asociación y ahora es ella quien batalla para que niños, jóvenes y adultos con este trastorno tengan acceso a toda la ayuda que necesitan. «Las cosas han cambiado en estos 20 años, pero demasiado lentamente, y todavía queda mucho por hacer«, apunta. »Es una lucha continua con muchas dificultades, por el desconocimiento del trastorno, pero también por las informaciones erróneas que se tienen del TDAH«. De ahí que sea crucial el primer encuentro y la entrevista de acogida que se realiza a las familias, porque llegan »con mucha preocupación y dudas« y tienen que comprender qué implica el diagnóstico, asumirlo y descubrir cómo pueden ayudar a sus hijos a gestionarlo y salir adelante. Herramientas esenciales en un trastorno como el TDAH, cuyas principales características son déficit de atención, impulsividad e hiperactividad que, si no se comprenden, pueden confundirse con vagancia, desobediencia o mala educación lo que, además, crea graves problemas de inestabilidad emocional y baja autoestima con costes muy altos en el futuro de quien lo padece. «La formación de los padres es tan importante como un buen tratamiento, porque es la manera de tener criterio y tomar buenas decisiones», apunta. «Lo que regalamos es nuestra propia experiencia, les ayudamos y acompañamos, creando una red de apoyo». Para ello, ARPANIH ofrece cursos y grupos de trabajo de padres e hijos, apoyo escolar para los niños y jóvenes o acceso a profesionales de psicología, psicopedagogía y trabajo social a costes más reducidos.

Tras renovar su presidencia en las elecciones celebradas hace unos días, Josefina mira al futuro con algunas metas claras: sensibilizar sobre este trastorno, no olvidar a los adultos con TDAH, lograr que el tratamiento farmacológico y los apoyos sean accesibles para todos o conseguir actuaciones coordinadas en salud, educación y servicios sociales. «Nuestro objetivo final sería no tener que existir, que no fuéramos necesarios», apunta. «Pero, de momento, queremos crecer y que haya más gente dispuesta a luchar por estos chicos, que tienen una enorme valía y son apasionados, creativos y luchadores cuando encuentran la motivación adecuada»