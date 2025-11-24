LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Red Vecinal de ayuda cumple 25 años

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:14

La Red Vecinal contra la Violencia de Género celebró este lunes el acto central de su 25 aniversario en Bodegas Franco Españolas, una cita especial para recordar el gran papel que juega esta entidad en la lucha contra la violencia de género, homenajear el trabajo del voluntariado y reforzar la sensibilización ciudadana sobre esta lacra social que tantas vidas siega.

Nacida de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, la Red ayuda a personas que sufren malos tratos mediante actuaciones de acompañamiento a actividades de ocio, tiempo libre, entrevistas y otras que solicita la persona a la que ayuda.

Al acto asistió el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, la subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, así como las concejalas de Logroño Celia Sanz y Patricia Sainz.

