La Rioja no contempla, de momento, recurrir al TC la delegación migratoria a Cataluña

La delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña ha soliviantado al resto de comunidades autónomas y ya son varios los territorios presididos ... por el PP que han anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional el acuerdo pactado entre el PSOE y Junts.

La Rioja, por el momento, no se encuentra entre ellas. Por ahora, no contempla ese escenario, aseguran desde el propio Ejecutivo, porque se trata de una iniciativa legislativa que todavía tiene por delante un largo recorrido parlamentario en las Cortes generales y, por tanto, «se desconoce el desenlace». No obstante, si el acuerdo entre los socialistas y los de Carles Puigdemont sale adelante, el Gobierno riojano no descarta encargar un estudio al Consejo Consultivo para que concrete cómo afectaría a esta comunidad.

Entre las regiones que ya se han manifestado y estudian interponer un recurso ante el Constitucional si finalmente se aprueba la medida se encuentran, según publica El Mundo, Castilla y León, Aragón, la Región de Murcia, Galicia y la comunidad de Madrid. También lo estarían analizando los servicios jurídicos del PP.

Castilla y León habría ido más allá y habría solicitado el pacto de delegación de competencias migratorias se incluya en el orden del día de la próximo Conferencia Sectorial de Inmigración prevista para el próximo 17 de marzo. Por su parte, Aragón también prevé solicitar un informe al Consultivo sobre el impacto del acuerdo en su territorio.