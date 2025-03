Martín niega los recortes en el Hospital de Calahorra y defiende la unidad de gestión

Pío García Logroño Lunes, 31 de marzo 2025, 14:50 | Actualizado 16:17h. Comenta Compartir

Tras la multitudinaria manifestación del pasado sábado, la situación del Hospital de Calahorra ha llegado este lunes a las salas del Parlamento de La Rioja. A petición del Grupo Socialista, la consejera de Salud, María Martín, ha comparecido para explicar la controvertida política del Gobierno con respecto al centro sanitario que da servicio a La Rioja Baja. Martín ha negado que hubiera recortes y defendido «su integración plena» en el Servicio Riojano de Salud, lo que implica una reorganización. La consejera ha censurdao al anterior Ejecutivo por no haber publicado la relación de puestos de trabajo del centro, «quizá para ocultar las 35 vacantes que nos encontramos», ha señalado. Martín ha subrayado que, desde la llegada del PP al Palacete, se habían publicado ya dos plantillas: una en febrero de 2024 y otra, con los presupuestos para 2025. «Si se comparan ambas, encontramos doce puestos más. Cuando uno quiere desmantelar algo, lo que no hace ampliar plantilla o incorprar técnicas», ha enfatizado.

Lo que sí ha defendido es una reorganización hospitalaria, con la supresión de algunos puestos y la creación de otros. «La primera vez que el Hospital de Calahorra aparece en la estructura del Seris es en esta legislatura y con este gobierno. No hay un gerente en el Hospital de Calahorra como tampoco lo hay en el San Pedro; antes era una fundación y ahora está integrado en el Seris. Lo que sí que hay son cargos directivos en los dos centros. Pero, para hacer eso, hay que extinguir los anteriores. Lo que se ha hecho es homogeneizar la nomenclatura y la definición de los puestos directivos en los dos hospitales».

Sus palabras han sido refrendadas por el gerente del Seris, Luis Ángel González: «La integración lleva aparejada la unión de cuadros directivos y cargos intermedios, la creación de procesos de trabajos comunes y la implantación de procesos asistenciales conjuntos. La cartera del Hospital de Calahorra no cambia en absoluto; al contrario, se consolida, al poder trabajar en régimen colaborativo». En esa línea, el director asistencial de Atención Hospitalaria, Francisco José Julián, ha recordado el «déficit de profesionales» con el que se debe lidiar y ha apostillado: «Ya no somos Hospital de Calahorra y Hospital San Pedro; ya no somos ellos y nosotros; somos todos. Es una atención homogénea, de calidad y universal. La integración no es desmantelamiento y nos va a permitir tener más residentes y formar a más gente.Antes había un muro entre los hospitales y ahora habrá coordinación entre especialistas. Con esta integración real, los jefes de servicio han comenzado a bajar al Hospital de Calahorra».

«Manipulaciones y falsedades»

Los diputados socialistas, sin embargo, han afeado las «manipulaciones y falsedades» en las que, a su entender, incurre la Consejería. Miguel González de Legarra ha leído en sede parlamentaria las quejas de los manifestantes que salieron a la calle el pasado sábado, que censuraban «la centralización logroñesa» y reclamaban «revertir los recortes, paralizar la relación de puestos de trabajo y un organigrama propio para el Hospital de Calahorra, sin mandos a distancia». Legarra ha aludido a las grabaciones que salieron a la luz de las reuniones entre los técnicos de la Consejería y los trabajadores, «en las que se dijo textualmente que había que quitar camas por que no se llenaban». «¿Cómo es posible que siendo todo tan bonito y tan bien planificado hayan sido los propios trabajadores quienes hayan levantado la voz?», se ha preguntado.

Martín ha insistido en que todas las medidas habían sido adoptadas tras un acuerdo con el comité de empresa de la comunidad autónoma de La Rioja y la mesa sectorial. Sin embargo, María Somalo, diputada del PSOE y exconsejera de Salud, ha supuesto que la razón principal de haber extinguido «precipitadamente» la fundación pública fue «desmantelar su propio comité de empresa», mucho más incómodo en este asunto que el de la comunidad.

Desde Podemos-IU, Carlos Ollero, ha censurado a la consejera por haber tildado de «ruido» la masiva manifestación del sábado: «Lo que se denuncia desde la plataforma es bastante creíble a la luz de los hechos –apuntó–: la necesaria integración no se está llevando a cabo de la mejor manera posible. Existe una eliminación de mandos intermedios y órganos de gestión; desde la Consejería se dice que es simple terminología, pero desde el Hospital de Calahorra se señala que hay importantes problemas funcionales».

Por su parte, Héctor Alacid (Vox) ha repartido culpas entre el Gobierno de Andreu y el actual: «Estamos pagando la integración del Hospital de Calahorra en el Seris; pero no se puede ordenar el sistema sanitario a costa de los ciudadanos de La Rioja Baja».