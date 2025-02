«Queremos un colegio abierto. El lema es 'Contigo' y cuantas más seamos y más unidas, mejor nos irá»

Roberto G. Lastra Logroño Domingo, 2 de febrero 2025, 08:59 Comenta Compartir

Tenía la idea rumiada y se ha decidido a dar el paso. Alicia Ibáñez Sáenz (Baracaldo, Vizcaya, 1971) quiere tomar las riendas del Colegio de Enfermería de La Rioja y, bajo el lema 'Contigo. Unión enfermera', aboga por la visibilización de la profesionalidad del colectivo, por su reconocimiento social y por un colegio abierto. Casada y madre de una hija adolescente, la candidata es enfermera en Primaria, en el consultorio de La Estrella, el último destino de una carrera en la que lleva ya 32 años, en su mayor parte en Atención Hospitalaria, donde ha desempeñado su labor en varios servicios, además de ser supervisora de área y de planta en el San Pedro. En la legislatura anterior fue subdirectora de Coordinación Sociosanitaria y Cuidados.

– El Colegio de Enfermería vuelve a las urnas apenas 14 meses después de la anterior cita electoral. ¿Es bueno? ¿Un fracaso?

– Unas elecciones nunca están mal, pero sí que no es bueno que haya faltado la confianza en la candidatura anterior.

– Otra vez dos candidaturas. ¿Están las enfermeras divididas?

– Hay posibilidad de elegir, es bueno que haya dos candidaturas y supongo que la Enfermería riojana estará dividida, por eso tendrán que venir a votar el día 9.

– ¿Cómo valora el mandato inconcluso de Raquel Velilla?

– Es muy difícil valorarlo bien, el proyecto que presentaron, supongo que con toda la ilusión del mundo, no han podido llevarlo a cabo porque entre ellos, por algo, no han podido seguir adelante.

– ¿Qué le ha llevado a presentarse como candidata?

– Lo he meditado mucho y al final me he decidido. Alguno de los que estamos en la lista nos reunimos y pensamos que había que dar un paso para tratar de sacar adelante el proyecto que teníamos desde hace tiempo interiorizado en nuestra cabeza. A partir de ahí empezamos a buscar a gente y ha surgido un equipo que yo creo que es muy fuerte. Vamos todos en la misma línea e hicimos el programa juntos.

– ¿Ha podido cerrar el equipo que deseaba o ha habido negativas?

– Sí, sí, ha habido negativas, claro. Hay que estar e implicarse y en esto, aunque alguna gente piense que sí, ni se cobra ni te dan días, esto es por amor al arte, a la profesión. Tenemos un buen equipo, un grupo con mucho recorrido profesional y en diferentes ámbitos de la Enfermería, incluido el sociosanitario y la privada.

– ¿Qué ofrece a las colegiadas riojanas si gana el 9 de febrero?

– Pues lo primero, un Colegio abierto en el que queremos que quepa cualquier profesional, tanto del ámbito público como del privado. Además queremos crear cultura de colegio, porque todos nos colegiamos en un principio porque es obligatorio, pero no sabemos realmente qué es el Colegio. Vamos a intentar que descubra todo el mundo qué es, desde que te colegias cuando acabas la carrera hasta la jubilación y estar con ellos en todo el recorrido profesional.

– ¿Y si las colegiadas no le dan su confianza? ¿Habrá mano tendida a la presidenta?

– Como enfermera colegiada, siempre. Desde luego que sí.

La candidata, a las puertas del ente colegial.

– ¿Cuáles son las demandas de las enfermeras riojanas?

– Pues mejores condiciones laborales en la ratio enfermera-paciente; la prescripción, la indicación de Enfermería, que lleva tiempo parada; y el reconocimiento social, que no haya agresiones, sino respeto, y que se sepa que nuestro trabajo es importante. Hay otras cuestiones también. Parece que el Ministerio de Sanidad nos coloca ya en el A1, tenemos el reconocimiento con respecto a los créditos de la carrera, pero nos faltaría el reconocimiento profesional retribuido. En cuanto a las especialidades hay reconocidas como tal en España seis, pero en La Rioja solamente hay tres. No sólo es sacar las plazas, primero hay que crear unas unidades docentes, que no tenemos, para dar la formación a esas enfermeras especialistas y luego crear las plazas y, claro, remunerarlas.

– ¿Le preocupan más las diferencias salariales con otras regiones o las condiciones laborales?

– A mí, mucho más que el dinero, me preocupan las condiciones laborales. Hay estrés, ansiedad y mucha presión asistencial.

– ¿Pueden dar a los pacientes la atención que les gustaría?

– Yo creo que damos lo tenemos que dar, pero se podía dar muchísimo mejor, con muchísima más calidad, habiendo más tiempo y más personal.

– Las estimaciones, según el propio Ministerio de Sanidad, hablan de que faltan 100.000 enfermeras en España, 664 en La Rioja.

– Estamos muy mal. En esos estudios también se decía que el 40% de los profesionales de Enfermería lo quieren dejar a lo largo de los próximos diez años. En La Rioja tardaríamos entre 70 y 90 años en llegar a los ratios europeos, así que… Aquí tenemos la Escuela de Enfermería con 120 futuros profesionales formándose, el año que viene van a ser 150 y lo que hay que intentar entre todos, Colegio de Enfermería y Consejería de Salud, es que la mayor parte de ellos se queden y eso se consigue con mejoras en las condiciones laborales y en los salarios.

– ¿Está la Enfermería discriminada frente a los médicos?

– A mí las comparaciones con los médicos no me gustan nada. Pero lo que también sé es que tenemos que tener más voz en cualquier ámbito. Por eso tenemos que aumentar la visibilidad, que sepan quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos. No debemos enfrentarnos médicos y enfermeras porque trabajamos todos para el paciente, pero es cierto que tal vez las enfermeras nunca hemos estado lo suficientemente unidas para remar en la misma dirección, mientras que los médicos han sido siempre mas corporativistas y han funcionado mejor.

– ¿No se sienten queridas y valoradas por los pacientes?

– Sí, sí, por el paciente sí, claro. Nosotras tenemos también una labor de prevención, pero cuando la personas está enferma, cuando se ve en la parte más débil de su vida, nosotras estamos a su lado y lo valoran y agradecen.

– No me olvido de la otra cara. Desde hace años hay también más crispación y más episodios de agresiones verbales y físicas.

– Lo primero que hay que defender es lograr las agresiones cero, pero una vez que existen, hay que denunciarlas y no solamente las de paciente a profesional, sino también las que se dan entre los profesionales, que muchas veces no se denuncian por miedo. El colegio tiene que estar abierto para apoyar a la persona agredida, ofrecerle un servicio jurídico, dirigirle hacia donde tiene que ir y acompañarle. Hay crispación por las listas de espera, el sistema falla, van al médico y no está, no tienen cita hasta una semana después… Si tenemos cada vez menos profesionales y las demandas de la sociedad crecen porque la población va envejeciendo, pues sigue al alza la crispación. La sociedad necesita más cuidados, mira hacia la sanidad pero esta no llega a todo. Entendemos el malestar ciudadano, pero desde luego la agresión nunca.

– ¿Un deseo para este 2025?

– Pues un Colegio abierto para todos. Que vengan, que pregunten, que apoyen, que propongan proyectos, demandas, necesidades. Nuestro lema es 'Contigo' y cuántos más seamos y más unidos será mejor.