Quejas por el trazado de Pancorbo, en el Teléfono del Lector

El Teléfono del Lector se abre hoy sección con la queja de un vecino de Huércanos. En el mensaje muestra su descontento con el trazado ... o por «cómo defiende el Gobierno regional el trazado de Pancorbo». Además, se pregunta: «¿Qué quieren, despacharnos del pueblo y dejarnos sin tierras y sin nada?». La solución que él da es «que apuesten por donde ya está el trazado, lo amplíen por ahí y así no hacen daño a nadie». Una llamada que concluye, con enfado, de la siguiente forma: «Ya está bien. Nos construyeron la autovía y si ahora nos tiran también el tren ya podemos marchar del pueblo».

Agradecimiento al Punto Limpio

La siguiente llamada hace referencia a la labor realizada por el servicio Punto Limpio del Ayuntamiento de Logroño, en concreto el trabajo de las personas que atienden el que se ubica en el Polígono de La Portalada, 2. Según informa la mujer, «se depositó un portátil erróneo en El Espolón. A la mañana siguiente contacté con ellos y pusieron todo el empeño en localizarlo y devolverlo». Asimismo añade que, «tras este susto, visité sus instalaciones y pude comprobar su eficiente organización». Y concluye su mensaje dándoles de nuevo las gracias por su atención.

Una campaña «agresiva»

Desde Santo Domingo llega la llamada de un vecino sobre la campaña para fomentar el uso de los contenedores de materia orgánica. Él la califica de «agresiva» por la siguiente razón: «Veo muy bien que cada uno tengamos un contenedor para echar ciertas cosas a los sitios, pero si nos invitan a tirar la materia orgánica al marrón, ¿por qué otros días, cuando hay mercadillos, por ejemplo, los contenedores que hay son verdes?». En ellos, dice, «hay bolsas de plástico, cartones, materia orgánica...» y pide al Ayuntamiento que tome medidas.

«Es vergonzoso, necesita arreglos»

Una vecina de la capital riojana se muestra descontenta por el estado en el que se encuentra el parque de juegos del colegio Obispo Blanco Nájera. Así lo deja ver en su mensaje a esta sección: «Es vergonzoso como se encuentra el parque de juegos del colegio, que hace que los más pequeños no puedan disfrutar de él». Una razón por la que ve necesario «arreglos urgentes», a los que debería añadirse una revisión de los árboles existentes: «Cuando hace un poco de aire, hay muchas ramas que caen».

«Buen trato» del Servicio de Cirugía

El «buen trato» del Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital San Pedro es el motivo de esta llamada. «Solo puedo hablar fenomenal de ellos por el trato que me han dispensado. Quiero darles las gracias y mi enhorabuena más sincera», dice este lector.

«Gracias por salvar una vida»

Desde Nájera, una vecina reconoce el «trabajo, fuerza y rapidez que tuvieron en Urgencias el día 17 de este mes con un paciente en estado grave». Un agradecimiento que también extiende a «todos los compañeros del paciente por la eficacia y rapidez del traslado al centro».

Baches en el Camino Viejo de Alberite

Se cierra sección con otra queja ya habitual (y desoída): «Tenemos un Camino Viejo de Alberite por el que no podemos circular, con unos baches que hacen imposible pasar. Estamos ocupando espacio de una finca porque no podemos transitar por el camino verdadero», cuenta ella. Una situación que califica de «horrible» y por la que pide un arreglo.

... y La Guindilla Baches y malezas en la calle Los Parrales de Alberite

El remitente de esta fotodenuncia quiere evidenciar su malestar por el estado en el que se encuentra la calle Los Parrales de Alberite, con maleza y con la calzada llena de baches y grietas. Según este lector, «llevamos así varios años, pero el Ayuntamiento de Alberite no pone ninguna solución». Ante esta situación, solicita que se tomen medidas al respecto.