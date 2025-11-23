LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Quejas por el trazado de Pancorbo, en el Teléfono del Lector

La sección se centra hoy en los baches sin reparar o en agradecimientos a la atención sanitaria, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:03

  El trazado por Pancorbo

    El trazado por Pancorbo

El Teléfono del Lector se abre hoy sección con la queja de un vecino de Huércanos. En el mensaje muestra su descontento con el trazado ... o por «cómo defiende el Gobierno regional el trazado de Pancorbo». Además, se pregunta: «¿Qué quieren, despacharnos del pueblo y dejarnos sin tierras y sin nada?». La solución que él da es «que apuesten por donde ya está el trazado, lo amplíen por ahí y así no hacen daño a nadie». Una llamada que concluye, con enfado, de la siguiente forma: «Ya está bien. Nos construyeron la autovía y si ahora nos tiran también el tren ya podemos marchar del pueblo».

