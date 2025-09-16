Quejas porque el servicio de información municipal de Logroño sea de pago, en el Teléfono del Lector La sección se centra este martes en la suciedad en la capital riojana y en la nueva tasa de basuras, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja Martes, 16 de septiembre 2025, 09:32 Comenta Compartir

Mejoras arbóreas en el Camino de Santiago

Iniciamos la sección con un lector que plantea mejoras en el Camino de Santiago, en el tramo entre el barrio del Arco y La Grajera, «por el que tantos vecinos y peregrinos transitan». El hombre pide que se cubran los huecos de los árboles que se han secado o han desaparecido, que se poden otros y que se desbroce también el lado derecho en dirección a La Grajera. Argumenta que si se actúa como él pide, «los paseantes ganarán en comodidad y sombra y la ruta ofrecerá mejor aspecto e imagen, que todo cuenta para vender Logroño fuera».

Queja porque el 010 sea de pago

El siguiente lector quiere quejarse por el coste del servicio telefónico del Ayuntamiento: «El teléfono de información municipal de Logroño, el 010, es de pago, es decir, llamar a este número supone en la factura 50 céntimos de euro, 0,50 con impuestos, y me parece vergonzoso que por llamar para pedir información al Ayuntamiento te cobren». Además, añade, «cuando te descuelgan debería salir un mensaje que avise de que te van a cobrar por la llamada».

Un pueblo donde se fuma en los bares

La nueva ley antitabaco da pie al siguiente comunicante a expresar su opinión sobre alguna práctica que sigue manteniéndose en los bares. Según dice, en su pueblo, que no menciona, «salvo en un bar, en los demás se fuma en todos». Se queja de que «nadie dice nada y si algún cliente dice algo se lo recriminan».

Malestar por «la suciedad» en Logroño

La logroñesa María incide en una crítica que abunda en esta sección, la suciedad en la ciudad. «Cada día está más sucia, creo que con los impuestos que nos cobran deberían contratar a más barrenderos». Ella cree que cuando empezó a gobernar el actual equipo de Conrado Escobar, «la situación mejoró algo, pero después ha ido a peor». En el mismo aspecto incide otra vecina, que recrimina al Consistorio por «la suciedad que hay en las calles y lo mal que huele» y reclama también que «se contrate más personal y que sean empleados municipales, no de una empresa».

Molesto por la nueva tasa de basuras

Seguimos en la capital riojana, ahora para trasladar el malestar de otro residente por la nueva tasa de basuras. «Nos cuelan impuestos por todos los lados y luego los servicios van a peor, limpieza, sanidad...», señala antes de poner en duda que sea Bruselas quien exige cobrar esa tasa.

Zarzal peligroso junto a la guardería Chispita

Ahora es un zarzal el que motiva el siguiente mensaje. El lector detalla que este matorral, situado en la vía del tren, junto a la guardería Chispita, «molesta mucho y va a haber padres que se van a quedar enzarzados con sus hijos cuando pasen por allí». Además, expone que «las zarzas recogen todo tipo de suciedad, plástico y papeles». Para acabar, pide al Ayuntamiento «que se queje ante la poderosa sociedad del tren» para que eliminen esta planta, ya que «los operarios de limpieza municipales nos han dicho que no es tarea suya».

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Demasiada suciedad en las calles de Canales de la Sierra

Ampliar

Uno de los pueblos más bonitos de la sierra y el más sucio con diferencia. Un lector que hacía años que no visitaba Canales de la Sierra se ha sorprendido por la suciedad que hay en el pueblo, sobre todo porque las vacas andan a sus anchas y está todo lleno de 'bombas'. Con humor, propone que le cambien el nombre al pueblo por Canales de la Mierda «porque es vergonzoso».

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.