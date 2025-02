Quejas por el ruido de las terrazas y los apartamentos turísticos

La Rioja Logroño Martes, 4 de febrero 2025, 08:01 Comenta Compartir

«¡Qué pena!» la plaza de Abastos de San Blas

«¡Qué pena me da ver la plaza de Abastos!», arranca la primera comunicante en referencia a la de San Blas y el lector puede imaginar el resto de la conversación. «Voy con frecuencia y no hay ambiente. Los turistas van de paseo y somos pocos los que compramos. Deberían dinamizar poniendo cafeterías en la planta de arriba y algo para los niños, una ludoteca. También que sea atractivo haciendo exposiciones y que la gente tenga ganas de entrar y, de paso, comprar en los puestos», reclama y, sí, era lo que usted imaginaba.

«Ignorancia supina con las podas»

Habla el lector acerca de las «podas abrasivas, casi talas», puntualiza, «que practican los jardineros y encargados de parques y jardines en Logroño y resto de pueblos como Lardero». «No se dan cuenta que actuar de manera tan drástica tiene efectos colaterales muy dañinos para el arbolado, para las aceras, parques y jardines. Para empezar porque esos cortes no curados permiten que, al contacto con el agua y el hielo, los parásitos los enfermen y los maten», avanza antes de proseguir: «Esos árboles se desarrollan exageradamente, y por no tener copa, extienden las raíces y el tronco levantando posteriormente aceras, calles y calzadas. Y para evitar el ese daño colateral los talan y adiós. Muerto el perro desaparece la rabia. Y a los ciudadanos y al planeta 'ajo y agua'. No hay derecho que haya gente tan desaprensiva, ignorante y dañina para el arbolado, ciudadanos y planeta y que cobren un sueldo por hacer daño al planeta», zanja.

«Se les llena la boca y luego es mentira»

La siguiente llamada lo hace para ajustar cuentas. «Creo que la gente que cobra una pensión ya se ha dado cuenta de las mentiras del Gobierno. Se les llena la boca para decir que suben las pensiones, pero después, por otro lado ha subido el IRPF a los pensionistas con lo cual la subida queda en algo ridículo», expone y para ello pone un ejemplo familiar: «En mi familia se cobra una pensión de 500 euros del SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez) y le acaban de aplicar una subida que pasa del 0,98 al 3% de IRPF. Con lo cual se ha quedado en nada, apenas 4 euros. Y esta es la realidad. Se les llena la boca y después todo es una mentira. Lo comento aquí para que la gente lo sepa», concluye.

«El autobús no me ha recogido en la parada»

Pasamos a una de transporte urbano. Habla la afectada con visible enojo. «Quiero presentar una queja porque el autobús que para en Marianistas sobre las 9 de la noche, en el número 10, es la segunda vez que no se detiene. Entiendo que sí que me ve, tanto a mí como a mi silla de ruedas. No se detiene y sigue para adelante aunque yo le levante la mano. Ya me lo hizo una vez y me lo ha vuelto a hacer una segunda y por eso quiero presentar mi queja y lo haré donde haga falta», asevera enfadada.

Vecino indignado de Mª Teresa Gil de Gárate

Una queja sobre el exceso de hostelería. «Mire, yo soy un vecino de la calle María Teresa Gil de Gárate, del tramo entre Gran Vía y Pérez Galdós. Quiero protestar al Ayuntamiento por la cantidad de bares que tenemos, van a abrir ahora otro más. Hay un montón de terrazas que meten mucho ruido y ahora para rematarlo ya me van a meter 18 apartamentos turísticos. Esto es una vergüenza. Esta calle se está convirtiendo en un parque temático. El alcalde tiene que impedir esos apartamentos turísticos. Prometió que lo iba a hacer. Es una barbaridad. Llega a cansar ya tanta terraza. No podemos entrar con los coches en los garajes, hay ruido y ahora encima los apartamentos turísticos. Nos vamos a movilizar», advierte el comunicante en su mensaje.

... y La Guindilla «Evidente dejadez de las calles de Sotés»

«Además de las diversas quejas que hay respecto a los ladridos nocturnos de perros en la calle San Miguel de Sotés, en esta ocasión denuncio la evidente dejadez en el cuidado de las calles de este pueblo», expone un vecino de la localidad, que detalla que la imagen que nos envía corresponde a la intersección de las calles Del Horno y La Reja.

