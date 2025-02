Quejas por la falta de mantenimiento en La Ribera

La Rioja Logroño Miércoles, 5 de febrero 2025, 08:28 Comenta Compartir

Sobre el blindaje de las pensiones

El debate sobre las pensiones tiene su eco también en esta sección. Un lector se pronuncia sobre la reciente afirmación del presidente de la Unión de Pensionistas de La Rioja recogida en estas páginas en el sentido de que las prestaciones para los jubilados deberían estar blindadas en la Constitución. El autor del mensaje señala que le vendría «muy bien que lo hagan, pero hay que tener cabeza». Y razona su postura: «También está blindado en la Constitución el derecho a la vivienda y al trabajo digno y hay gente que vive en la calle y está en el paro. Blindar una cosa no significa que luego se pueda hacer frente a ello. La coyuntura económica de los países no va acorde con el deseo de los ciudadanos. Un país como el nuestro, que se ha endeudado en 500.000 millones después de la pandemia, no puede blindar nada, contentos con cobrar todos los meses».

«Bares que dan vida» a las calles

Otro habitual de la sección que dice ser vecino de la calle Huesca replica a otro lector que se quejaba de los ruidos de los bares en María Teresa Gil de Gárate. «Esa calle, si no es por los bares y los restaurantes, sería una calle muerta. El único tramo que tiene vida es el de los bares, porque la franja de Somosierra a la calle Huesca está muerta». Respecto a los pisos turísticos que se han implantado, expone que «es un edificio entero y no molestan a nadie. Si fuese en el mismo portal, en pisos vecinos, lo entendería, pero es otro edificio y es entero de pisos turísticos».

Una línea de Vitoria, también bonificada

Juan Pablo llama tras haber leído la noticia de las bonificaciones en el transporte riojano publicada el pasado fin de semana y quiere reseñar que la línea de Vitoria, la línea 9 de Álava Bus, «tiene un descuento que cubre la Diputación de Álava y sigue el mismo modelo que los autobuses del Metropolitano de La Rioja, es decir, uno tiene ese descuento si paga con la tarjeta monedero que actualmente se puede adquirir en la estación de Logroño».

Aceras estrechas en la zona norte de Logroño

Seguimos con otra logroñesa que reprende al Ayuntamiento por la construcción de unas aceras muy estrechas en la zona de la capital que linda con Álava. «Recientemente –expone– me he dado un paseo por la zona del Camino Viejo de Oyón y la carretera de Pamplona y me he llevado una sorpresa desagradable: han hecho unos edificios nuevos y las aceras solo tienen medio metro, hasta el punto de que incluso las cornisas de las casas nuevas sobresalen más que las aceras. Si va un matrimonio con un carrito, tiene que bajarse a la calzada porque no cabe».

«Falta mantenimiento» en el centro La Ribera

Cerramos hoy con otro lector que se queja de «la nula inversión en mantenimiento por parte de Logroño Deporte. Algo que se rompe o no funciona ahí se queda sin solución, no gastan ni un euro», una situación que para él contrasta «con lo listos que andan para subir tasas». El vecino se refiere en concreto al centro deportivo La Ribera, donde «todo en general está con remiendos, en el gimnasio hay máquinas que se rompieron hace ocho meses o más y se las llevan para que la gente no pregunte pero no han vuelto a reponerlas».

... y La Guindilla «¿El Camino de Santiago o de la basura?»

«Frente a la iglesia de Santiago, en la esquina de las calles Santiago y Barriocepo, se acumula mucha basura», indica un lector. «Los lunes y martes es habitual ver bolsas de basura con restos de comida y bebidas. Pero en ocasiones, además, hay enseres grandes como colchones que ya llevan dos días. Es la salida del camino de Santiago y la imagen es bastante lamentable».

