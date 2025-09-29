Quejas por la falta de aseos públicos en Logroño, en el Teléfono del Lector La sección se centra este lunes en las protestas y sugerencias con motivo de las recientes fiestas de San Mateo

La Rioja Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:03 Comenta Compartir

Queja por la 'Cata urbana'

Comenzamos hoy la sección con la queja de una ciudadana sobre la 'Cata Urbana' organizada por la Peña La Uva. Una vecina de Logroño quiere manifestar públicamente su malestar por, lo que considera, una pésima organización del evento. «Lo que se anunciaba como una jornada de disfrute en torno al vino y la gastronomía se convirtió en una experiencia frustrante para muchos vecinos y visitantes», asegura. Cuenta que las filas eran interminables y, «lo que resulta aún más grave, no existía ningún tipo de control por parte de la organización. La gente se colaba impunemente, generando malestar y desigualdad entre los asistentes que esperaban pacientemente». Se queja también del precio: «12 euros por 4 vinos y 3 pinchos, fue un auténtico despropósito, ya que la gran mayoría de participantes apenas pudimos consumir 2 vinos y 1 pincho debido a las larguísimas esperas en las colas. En la práctica, se nos privó de aquello por lo que habíamos pagado», lamenta. A su juicio, lo más preocupante es la «falta de responsabilidad de la propia organización». Ante las quejas ciudadanas, «el presidente de la peña optó por lavarse las manos», asegura ella.

Un punto violeta a mitad de fiestas

Continuamos en Logroño. Desde la capital, un lector se queja de que el miércoles recibió el 'De Buena Fuente' y en él aparece que el punto violeta de la plaza del Mercado estaba instalado hasta el día 24 y la programación dura hasta el día 28. «Mi cabeza no entiende esa diferencia de días. ¿No va a ocurrir nada?», se pregunta. «¿Ni con el aporte de los hinchables ( 2 euros) no llega para que estén más días?», ironiza.

Faltan aseos públicos en Logroño

Seguimos con una queja recurrente, la falta de aseos públicos en Logroño de manera general y en particular en estás fiestas mateas. «El Ayuntamiento siempre habla de lo bonito que es ver a los logroñeses en la calle en estas fiestas, pero no se acuerdan de que hay necesidades fisiológicas que realizar y, por tanto, son necesarios los aseos portátiles, poniendo suficientes y manteniéndolos limpios». Asegura que alardearán de la cantidad de ciudadanos que noche tras noche han ido a la casa de Andalucía. «Allí han puesto algún aseo portátil, pero el olor que desprenden es nauseabundo dado que no se limpian con frecuencia y por tanto no se pueden utilizar». Antes de concluir cuenta que a su hija el otro día le pusieron una multa por orinar entre dos coches, «300 euros ni más ni menos». Reconoce que está mal hacerlo en la calle «pero no pudo hacer otra cosa, no había bares alrededor y los aseos junto a la Casa de Andalucía desprendían un olor que no se podía entrar».

Motivos del campo en el Labrador

Y de las quejas recabadas en el contestador de la sección pasamos a una sugerencia con la que, además, cerramos hoy la sección. La hace un vecino, también de la capital, que propone que para la próxima celebración de San Mateo «el monumento al Labrador tenga una decoración especial con motivos relacionados con el campo y vendimia. Por ellos es la fiesta de la vendimia», quiere recordar él en su mensaje.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Mal uso de las bicicletas del servicio BiciLog de Logroño

Ampliar

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la esquina de Siete Infantes de Lara con Alfonso VI, en Logroño. En esta zona se encontró el pasado sábado varias bicicletas del servicio BiciLog del Ayuntamiento estacionadas fuera de los aparcabicis habilitados y, lo que es peor, una de ellas boca abajo. Unos hechos incívicos que espera que no se repitan de nuevo.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.