Quejas por la demora en Oftalmología, en el Teléfono del Lector de hoy

«Limitaciones» en el sector hostelero

El Teléfono del Lector empieza la sección de hoy con el malestar de una logroñesa sobre la reciente noticia en las condiciones hosteleras. «Están sometiendo a la hostelería a una fuerte limitación de espacio y horario», sostiene. Una ordenanza que, según explica, «es lo que le faltaba a Logroño, si lo sumamos además al cierre de los comercios». Un aspecto que clarifica con el siguiente caso: «Por ejemplo en las Cien Tiendas, que lo van a acabar de hundir y van a hacer que dejen de venir los turistas y la gente joven». Porque, según apostilla, «quedará una ciudad triste».

Sin atención sanitaria en Pradoviejo

Este fin de semana, concretamente el sábado por la tarde, se disputó un partido de fútbol en las instalaciones de Pradoviejo, en Logroño. Según cuenta el remitente de este mensaje, su hijo «tuvo un accidente mientras lo disputaba y necesitó una primera intervención, que se la hicieron en urgencias pediátricas del Hospital San Pedro –al que aprovecha también para dar las gracias en esta misma llamada–». Sin embargo, se pregunta lo siguiente: «¿Por qué cuando se disputan Juegos Deportivos estas instalaciones no cuentan con ambulancias o un servicio sanitario que pueda atender la primera urgencia?». Porque, como respalda, «en cualquier instalación deportiva hay». Una situación que «no es la primera vez que ocurre» y de la que pide una solución, porque «los Juegos Deportivos existen todo el fin de semana», remarca.

Más de seis meses de espera para el oculista

En relación a la noticia publicada recientemente en este periódico sobre la espera en Oftalmología, un vecino de Logroño llama para trasladar su molestia con el Servicio Riojano de Salud: «Llevo más de seis meses esperando para el oculista para operarme de cataratas». Una intervención que dice «tiene una espera de año y medio a dos», aclara.

Un agradecimiento y una petición

«Quiero agradecer a la Asociación Amigos de La Rioja, y en especial a Federico Soldevilla, por la gran labor que hacen en nuestra ciudad y en nuestra comunidad». Y es que la comunicante se refiere a que «el pasado domingo se realizó una visita al cementerio de Logroño y fue una auténtica maravilla escuchar todas sus explicaciones». Además, también aprovecha su mensaje para dejar una petición: «Hay un montón de tumbas de riojanos ilustres que están abandonadas y alguien se tendrá que hacer cargo de ellas».

Suelo levantado en Joaquín Elizalde

La siguiente llamada deja otra queja ubicada en Logroño, concretamente en el parque de Joaquín Elizalde, donde la remitente dice que «el suelo se levanta y la gente se cae». «Además de que no estaría mal que pusieran alguna fuente, porque apenas hay nada», agrega. Una petición que quiere hacer llegar al Ayuntamiento para que lo lleve a cabo y «emplee el dinero en arreglarlo».

La actividad Lunarte de Calahorra

Se cierra sección con la llamada de una vecina de Calahorra que contacta con el Teléfono del Lector para destacar Lunarte, una actividad calagurritana que se realiza durante la tarde y la noche en espacios en los que habitualmente no se hacen este tipo de eventos. «Como teatro en el Palacio Episcopal, un concierto de Gospel en el Museo de la Verdura o magia en la Casa Santa», detalla. Según señala ella, «son iniciativas diferentes y atractivas, que además han tenido muy buena acogida por los habitantes de Calahorra», finaliza.

... y La Guindilla Una farola con los cables al descubierto en La Cometa

Junto a la fuente del parque logroñés de La Cometa se encuentra una farola «con todo el cableado al aire», según explica el lector, que remite la fotografía tomada en la tarde del pasado domingo. A su juicio, «urge el arreglo», ya que considera que la falta de tapa y los cables al alcance de que pueda tocarlos cualquiera, especialmente niños, suponen «un grave peligro».

