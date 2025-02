Quejas por la «campaña de persecución» contra los perros sueltos en Logroño

La Rioja Domingo, 16 de febrero 2025, 09:22 Comenta Compartir

Un grito por la libertad canina, un coche que no respeta los pasos de cebra o una larga espera en la oficina de Correos. Esto y mucho más, en el Teléfono del Lector.

La libertad de los perros sueltos

Una riojana llama al Teléfono para defender la libertad anima y destacar el papel que juegan las mascotas en las familias españolas. «Numerosos estudios demuestran que los animales pueden prevenir las enfermedades físicas y mentales de las personas». Sin embargo, considera que no se les recompensa por ello. «Cuando se trata de pagar con un poco de libertad su trabajo, aparece la campaña de persecución contra los perros sueltos en la soledad nocturna de los parques de la Policía Local». Además, propone al Ayuntamiento logroñés adoptar el «modelo de la ciudad de Vitoria donde se permiten perros sueltos en los parques a cualquier hora del día».

De pie durante más de 20 minutos

Un vecino de Logroño desea mostrar su incomodidad «con la oficina de Correos de la calle Once de junio» porque, según cuenta, tuvo que esperar «de pie un total de 22 minutos». Comenta que, en toda la sede, «solamente hay dos asientos de dos personas y estábamos esperando cerca de 25». Además, considera que, «si esto fuera una empresa privada, el servicio quebraría» y que el problema se puede deber a que «desde Madrid nombran a dedo a estas personas no profesionales».

La paradoja del paso de cebra

Llama una lectora desde Logroño que tuvo un percance con un turismo inesperado. Según cuenta, iba paseando por la calle San Millán cuando «el coche que pone multas a los vehículos mal aparcados no paró en el paso de cebra cuando iba a pasar yo». Se pregunta «¿quién lleva ese coche que no respeta los pasos de cebra?», porque «si no los respeta él, ¿quién los va a respetar?».

Estereotipos de género

Llega ahora la llamada de una lectora a la que no le gusta que se generalice con las cuestiones de género. «La testosterona desarrolla más la masa muscular en el hombre que en la mujer, pero eso no quiere decir que la mujer no tenga fuerza física. Yo creo que eso es algo generalizado y erróneo», comenta. Además, aprovecha para defender que «también hay mujeres que tienen más inteligencia emocional que los hombres», aunque esto «también es independiente del género y cada persona es un mundo», añade.

Carretera cortada en Huércanos

Un vecino de Huércanos lamenta que desde el pasado mes de octubre está cortada la carretera que va desde la localidad a la antigua N-120 para arreglar el puente sobre el canal. «El 16 de octubre se cortó el canal, un mes después comenzaron las obras y no parece que vayan a terminar próximamente». El lector considera que es demasiado tiempo y se queja de que los agricultores tienen que dar mucho rodeo para llegar a sus fincas, a las que tienen que acceder por otros caminos «que están quedando destrozados».

En defensa de la actuación policial

En último lugar de la sección y desde un punto de vista contrario a alguna llamada publicada hoy, José llama desde la capital riojana para defender la labor de la Policía Local logroñesa. «Estoy harto –dice en su mensaje– de estas personas que cada vez que hay una campaña por parte de la Policía Local protesta que 'si mi coche no molestaba a nadie, que si mi perro no hacía nada malo...'. Pues me gustaría aclarar que la gente no está para interpretar las leyes sino para cumplirlas. Y si no las cumple, pues multa». Y termina asegurando que la gente «está muy mal acostumbrada a hacer las cosas como le viene en gana sin pensar en los demás».

... y La Guindilla Una calle que «se ha convertido en una estación de buses»

Una vecina de la avenida de la Solidaridad califica de «insoportable» la acumulación de usuarios en la acera en la que paran los autobuses metropolitanos y urbanos. «Se ha convertido en una estación». Dice que es «insostenible el tumulto de gente que hay a todas horas, además de la suciedad que queda» y concluye pidiendo al alcalde y a los concejales que pasen por esta zona.

