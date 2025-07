PSOE y VOX presentan sus enmiendas a la Ley Ómnibus del Gobierno de La Rioja

Juan Marín del Río Logroño Martes, 15 de julio 2025, 15:50 Comenta Compartir

El próximo jueves, los grupos parlamentarios debatirán y someterán a votación en el pleno la Ley de medidas hacendísticas, presupuestarias, tributarias y administrativas, conocida como Ley Ómnibus, impulsada por el Gobierno de La Rioja. Durante la mañana de este martes, tanto el PSOE como VOX han presentado sus enmiendas al proyecto. Mientras los socialistas lo han calificado de «cajón de sastre», desde VOX lo han tachado de «chapuza legislativa», evidenciando así la falta de consenso en torno a una norma que engloba materias muy diversas.

El Grupo Socialista, que no comparte «esta forma de hacer leyes», asume su responsabilidad como principal partido de la oposición para «tratar de mejorar, en la medida de lo posible, el texto planteado». Según ha explicado su portavoz adjunta, Sara Orradre, el Partido Popular «ha aprovechado su mayoría absoluta para modificar un conjunto de leyes sin relación entre sí y que, además, no figuraban en el proyecto inicial». En palabras de Orradre, «a través de esas enmiendas se han introducido cambios en otras leyes que originalmente no se contemplaban en el texto previsto».

El PSOE ha presentado ocho enmiendas, que considera «suficientes para mejorarlo». Entre ellas, destacan la modificación de la Ley de Vivienda para «garantizar que los ayuntamientos puedan disponer de recursos con los que cumplir la norma» o la ampliación del alcance de la Ley de Renta, con el objetivo de llegar a más usuarios y poder «combatir la pobreza infantil».

El presidente de VOX La Rioja, Ángel Alda, ha denunciado que el Gobierno regional, que actúa «a salto de mata, desordenadamente y sin un plan previsto», ha reformado hasta treinta leyes «deprisa y corriendo» en lo que va de legislatura. A su juicio, este modo de proceder evidencia un «absoluto desprecio al Parlamento».