«Ni el Ministerio sabe aún cuándo estarán acabados los trabajos de homologación de los trenes para La Rioja»

La puesta en marcha de un nuevo servicio ferroviario Logroño-Madrid por La Rioja Baja, con una única parada en Calahorra y llegada a la ... capital de España en tres horas, es la gran reivindicación del presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, que prácticamente desde su llegada al Palacete ha cogida la bandera de las infraestructuras para denunciar el «déficit» que «lastra» a la economía de la comunidad, hasta convertir al territorio en una «isla» marginada de la alta velocidad. La entrada en funcionamiento de ese nuevo tren parece depender, tal y como dijo en junio del año pasado en Logroño el ministro de Transportes, Óscar Puente, de que haya nuevo material rodante, nuevos trenes en definitiva, que alcancen velocidades superiores, de hasta 300 kilómetros por hora (aunque no en los tramos decimonónicos de la red ferroviaria riojana).

Estos trenes Talgo S-107 están desde hace tiempo en fase de homologación «pero no está siendo fácil desde el punto de vista técnico» la realización de esos trabajos, ha reconocido este martes el secretario general del PSOE riojano, Javier García. Se están «retrasando los plazos», ha admitido, con la confianza de que «a corto o medio (plazo) puedan llegar esos trenes» que los espera no solo La Rioja sino otras muchas comunidades autónomas españolas. A la pregunta de este periódico sobre si García podía concretar más cuándo podía ser ese corto o medio plazo, el líder socialista ha asegurado que «yo creo que ni el Ministerio (de Transportes) sabe aún cuándo estarán acabados esos trabajos de homologación del material rodante», de los modelos de tren como los que se esperan en nuestra región.

Críticas a Capellán y al PP

García ha vuelto a tender la mano a Capellán en su reivindicación en materia de infraestructuras pero también le ha pedido al jefe del Ejecutivo riojano que «valore los anuncios y los avances» que proceden del Gobierno de Pedro Sánchez y que sea «generoso. Pero no se por qué no quiere o no le interesesa alcanzar acuerdos de región con el Partido Socialista, no sabe maridar la crítica con la alternativa de Gobierno (en alusión al PSOE), está más cómodo en el monólogo y en la mayoría absoluta. Si no coge la mano tendida, allá él», ha asegurado.

Javier García ha querido destacar el avance en las infraestructuras en La Rioja «gracias al trabajo y la buena gestión de los gobiernos del PSOE. Estamos ante el mayor ciclo inversor del Gobierno de España en este territorio». En este sentido, ha tildado de «muy positiva» la adjudicación por 14,6 millones de euros de la redacción de los proyectos de renovación y mejora del tramo ferroviario Logroño-Castejón. El dirigente socialista ha recordado que cuando su partido llegó a la Presidencia de La Rioja en verano de 2019 se fijó tres objetivos en materia ferroviaria: conseguir licitar la variante de Rincón de Soto, continuar con la tramitación del estudio informativo del tramo Logroño-Castejón e iniciar el estudio de viabilidad del tramo Logroño-Miranda. Los tres «se han cumplido, hemos colocado de nuevo a La Rioja en el mapa ferroviario».

Gracias a la acción del PSOE, ha recordado, «se está recuperando el tiempo que la negligencia del PP nos hizo perder. Porque en el tramo Castejón-Logroño dejó caducar el estudio de impacto ambiental, que ha provocado que perdamos más de quince años». Y también se ha referido a la liberalización de la autopista AP-68 que llegará en noviembre del próximo año, «cuando con el PP al frente del Gobierno de la nación y de La Rioja se prorrogó (en 2011) la concesión de la autopista en quince años. Es decir, nos condenó a seguir pagando peaje hasta noviembre de 2026». De cara a esa liberalización «estamos trabajando en los enlaces para hacer más permeable la autopista pasando de ocho a catorce conexiones para vertebrar mejor la comunidad».