El PSOE presenta 830 enmiendas al presupuesto riojano Lacalzada critica la «preocupante falta de proyecto de región» de las cuentas del Gobierno

El Grupo Parlamentario Socialista de La Rioja ha registrado 809 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 por un importe total de más de 225 millones de euros, con el objetivo de «reconducir» unas cuentas que no aportan novedades y reflejan una «preocupante falta de proyecto de región».

El diputado regional socialista José Ángel Lacalzada ha explicado que, además, su grupo ha presentado 21 enmiendas parciales al proyecto de Ley de medidas fiscales, para virar hacia una fiscalidad «más justa y progresiva».

En una nota, Lacalzada ha recordado que las cuentas públicas confirman la falta de rumbo político del Gobierno de Gonzalo Capellán (PP).

Ha subrayado que el Ejecutivo regional ha elaborado unos presupuestos «rutinarios, sin alma ni ambición», porque este proyecto de presupuesto crece menos que el coste de la vida, lo que supone en realidad un recorte encubierto en términos reales.

Este parlamentario ha asegurado que las enmiendas parciales del PSOE intentan reforzar los pilares del estado del bienestar.

Así, en el terreno educativo pretenden lograr el éxito escolar del alumnado, garantizando la igualdad de oportunidades y el equilibrio en la financiación.

45 millones

Para ello, sus enmiendas superan los 45 millones de euros, con el denominador común de mejorar la calidad de la educación, alcanzando un sistema equilibrado y sostenible en el que la educación pública se financie como eje vertebrador del sistema educativo riojano, ha dicho.

En el área de la salud, el objetivo fundamental de las enmiendas registradas es consolidar un sistema sanitario de calidad para toda la comunidad autónoma de La Rioja.

Lacalzada ha señalado que su importe supera los 21 millones de euros para garantizar estabilidad profesional, ampliar servicios y modernizar infraestructuras tanto en atención primaria como en atención hospitalaria.

Respecto a los servicios sociales, el diputado socialista ha avanzado que proponen incrementar la dotación presupuestaria en 11 millones de euros.

Para ello, ha apostado por incrementen las partidas destinadas a infraestructuras sociosanitarias, facilitar la suficiencia de recursos humanos en la atención a la dependencia y, fundamentalmente, aumentar las partidas destinadas a combatir la pobreza, en particular la pobreza infantil.

Vivienda

En vivienda, los socialistas han propuesto un paquete de medidas que supone un incremento global de más de 9 millones de euros para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y el acceso de todos los ciudadanos.

En este sentido, han planteado un incremento de las ayudas públicas destinadas al alquiler joven y complementar el bono estatal de alquiler joven con un nuevo instrumento autonómico.

Además, han pedido la creación de un nuevo programa de ayudas al realquiler con el objetivo de que La Rioja ponga a disposición de la ciudadanía soluciones habitacionales a precios asequibles; y que las viviendas que han sido financiadas con fondos públicos mantengan esa protección pública.

Lacalzada ha afirmado que el presupuesto confirma la ausencia de política económica e industrial del Gobierno de Capellán, por lo qye proponen medidas que mueven más de 50 millones de euros para incrementar las inversiones reales, fortalecer la economía, continuar con la modernización del modelo productivo y aumentar las ayudas a las empresas, pymes y autónomos, con el objetivo de «crear más empleo y de calidad».

Además, el diputado socialista ha dicho que a través de estas enmiendas parciales se aspira a mejorar la competitividad del tejido productivo, con más recursos para impulsar palancas clave como la I+D+i, la internacionalización, la digitalización y la sostenibilidad.