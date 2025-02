El PSOE pide retirar la Ley del Paisaje por «obstaculizar el desarrollo económico de La Rioja»

La Ley del Paisaje de La Rioja sigue adelante. El PSOE había presentado una enmienda a la totalidad por considerar que el texto presentado por el Gobierno «obstaculiza el desarrollo económico de la región». Según los socialistas, el texto causa inseguridad jurídica y solo se ... ha hecho con el interés de «impedir el desarrollo de las energías renovables». «Es un texto dirigido en su planteamiento y en sus apelaciones directas contra proyectos eólicos y fotovoltaicos, pero que, sin embargo, protege grandes iniciativas homogeneizadoras del paisaje que pueden ser mucho más dañinas cuando no están bien planteadas», indica la exposición de motivos de la enmienda.

En su defensa, el diputado socialista Jesús María García no ha ahorrado epítetos en contra del proyecto del Gobierno: «No he visto una chapuza más grande en la vida; y llevo más de treinta años interpretando leyes. Pero no lo digo yo solo; tampoco he visto informe más demoledor que el del Consejo Consultivo. Nosotros estamos a favor de proteger el paisaje; lo que no sé es si ustedes están a favor de proteger también el desarrollo agrícola, ganadero o energético. Esta ley tiene un sesgo que obstaculiza el desarrollo económico de La Rioja», subrayó. García censuró asimismo el «estado de caos» que inaugura esta norma y la arbitrariedad que, a su juicio, concede al Ejecutivo: «Nada está prohibido porque ustedes pueden dejar de prohibir cualquier cosa».

Las objeciones del PSOE fueron rechazadas de plano por la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos. «El paisaje nos define y nos da identidad, pero lo tenemos desprotegido. No podemos permitirnos perder ese paisaje que nos hace únicos. La falta de planificación es una amenaza; es necesario ordenar el paisaje para preservar todo nuestro patrimonio», ha enfatizado. Manzanos rechazó la enmienda socialista por ser «generalista y repleta de tópicos». Minutos después, la diputada popular Begoña Martínez Arregui ha insistido en estos mismos argumentos: «Es un texto equilibrado. Yo entiendo la protección del paisaje como un indicador clave de la calidad de vida, pero que debe conjugarse con el desarrollo sostenible». Arregui aseguró que ley no impedía la implantación de energías renovables, «solo la regula». «Esa norma busca la calidad paisajística de la comunidad autónoma», ha concluido. Arregui atribuyó a «cierta prepotencia progresista» la oposición socialista a la norma.

Entre los partidos minoritarios, Vox ha decidido votar en contra de la enmienda por «ser un brindis al sol» y por no apreciar «defectos graves» en el texto del Gobierno, mientras que IU escogió la abstención. Para el izquierdista Carlos Ollero, «el proyecto de ley queda muy lejos de garantizar la protección del paisaje y no ha tenido en cuenta a los colectivos afectados, como las organizaciones agrarias y los grupos ecologistas», aunque también encontraba inconvenientes en la enmienda del PSOE: «De ella se desprende una oposición a cualquier ley de protección del paisaje a La Rioja y el deseo de no limitar proyectos eólicos o fotovoltaicos por el mero hecho de ser energías renovables», ha reprochado. También Alacid (Vox) se mostró en contra de que los macroparques eólicos o solares arruinen el patrimonio paisajístico y agrícola de La Rioja, «como ya ha sucedido en Aragón con Forestalia, siempre de la mano del PSOE».

El socialista Jesús María García censuró amargamente que el proyecto llegase al Parlamento sin cartografía, «solo con un mapa ramplón», lo que hacía imposible admitir el texo. La consejera Manzanos le replicó que la Cátedra del Paisaje de la UR ya tenía los trabajos avanzados y que la cartografía, que marca las unidades de paisaje y sus niveles de protección, llegará antes de que finalicen los trámites parlamentarios.

Cuidados paliativas

Tras el debate en sesión plenaria, siguió asimismo adelante el proyecto de Ley de Cuidados Paliativos, contra la que el PSOE también había presentado enmienda a la totalidad. En este caso, los socialistas no se han limitado a solicitar la devolución del texto al Gobierno, como suele suceder, sino que han presentado una proposición alternativa. El diputado Miguel González de Legarra censuró el proyecto del Gobierno por «generalista y abierto»: «Esta ley debe afrontar el proceso final de la vida de las personas, pero lo hace de modo pacato. Hay que ser muy claro. Los legisladores debemos ofrecer una absoluta seguridad a los ciudadanos. Hablar de cuidados paliativos de forma tan genérica y superficial no permite abordar la asistencia sanitaria, social e incluso espiritual en el proceso final de su vida. No podemos en estas circunstancias jugar a ser ambiguos».

Para el Partido Popular, sin embargo, la intención del texto era «desarrollar los derechos de los pacientes, garantizando una atención humanizada y de calidad; pero también estipular los deberes del personal sanitario y las obligaciones de las instituciones públicas y privadas que participan en sus cuidados», señaló Cristina Maiso. La portavoz del PP indicó que el proyecto amplía su cobertura «a enfermedades crónicas que pueden ser muy largas, pero no tienen por qué constituir el final de la vida».

IU resolvió abstenerse por entender que era mejor que el texto -cualquiera de los dos presentados- siguiese adelante y se pudiera modificar con las enmiendas parciales. No obstante, su portavoz, Henar Moreno, quiso estipular su punto de partida: «No somos inmortales y debemos tener la libertad de decidir cómo queremos vivir y cómo queremos morir, con independencia de la ideología de los profesionales que nos van a tratar».

En el caso de Vox, Héctor Alacid acudió al tremendismo para justificar su voto contrario a la enmienda presentada por los socialistas: «Ustedes representan la cultura de la muerte, por su obsesión por el aborto y por la eutanasia. Esta enmienda lo único que pretende es avanzar en su agenda criminal, y hace a los médicos simples ejecutores de las órdenes que les da el señor Sánchez».