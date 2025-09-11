El PSOE pide una alianza con el Partido Popular para «aislar a La Rioja de discursos que alteren la convivencia» Javier García, secretario general del Partido Socialista, aplaude la «labor y contundencia» de Gonzalo Capellán sobre la acogida de migrantes

María Aguirre Logroño Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:14 | Actualizado 12:24h. Comenta Compartir

Los menores migrantes no llegan a Canarias, Ceuta o Melilla, sino que llegan a España, y eso supone una «responsabilidad para todas las comunidades autónomas del país». En el caso de La Rioja, hay un total de 107 plazas para ellos, según la asignación acordada en el Real Decreto 743/2025, aprobado el pasado 26 de agosto. Así lo ha manifestado esta mañana el secretario general del Partido Socialista, Javier García.

«Un país que fue emigrante no puede odiar a los inmigrantes. Un ser humano que tenga un mínimo de sensibilidad no puede odiar a aquellos que carecen de lo más básico para tener una vida digna», ha dicho García. Por esa razón, durante la comparecencia, ha resaltado la actitud del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, «por su postura humanista alejada de extremismos» frente a la acogida de menores migrantes, un problema que ha calificado de «crisis humanitaria y reto demográfico».

Además, García ha insistido en crear una alianza y un encuentro bilateral con el PP «para poner en marcha el plan integral de acogida y aislar de discursos de odio, xenofobia y aporofobia que pueden incendiar la convivencia pacífica en La Rioja». Una tesis -elaborada por Capellán y alejada de la postura que ha defendido hasta el momento la consejera María Martín en las conferencias interritoriales- de la que esperan que «se imponga no sólo en su partido, sino en todo su gobierno», ha subrayado.

Desde el PSOE buscan «tejer alianzas» entre el Gobierno, ayuntamientos, instituciones como la diócesis, asociaciones del tercer sector o colegios profesionales no sólo para buscar soluciones habitacionales, «que es lo más urgente», sino también para «aprobar ese plan integral de acogida de formación, atención sociosanitaria y asistencia psicosocial que favorezca esa inclusión efectiva», ha detallado. Porque, tal y como ha mencionado García, «con los derechos humanos no se mercadea ni se juega, por eso queremos darles lo que se merecen, tratarles dignamente y apostar porque puedan construir un proyecto de vida en nuestra región que ayude también al desarrollo socioeconómico de la misma y sostener el Estado de Bienestar».

El planteamiento que, todavía no conoce una fecha aproximada de la llegada de estos menores, exige de una preparación temprana: «Estamos a la espera de que el Gobierno concrete, pero esta situación se puede producir probablemente en cualquier momento. Por eso tenemos que estar preparados», ha añadido.

Una comparecencia en la que García ha asegurado que «proponemos cooperación para que La Rioja pueda ser un espejo en el que mirarse, bajo dos liderazgos que comparten la visión y la solución».