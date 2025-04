El PSOE insiste en que sigue en pie el compromiso del Ministerio de acortar el viaje en tren a Madrid por Calahorra

Pío García Logroño Viernes, 11 de abril 2025, 13:23 Comenta Compartir

En el día en que se pone en marcha el nuevo servicio ferroviario de Logroño a Madrid por Miranda, el diputado socialista Jesús María García ha comparecido ante los periodistas para saludar esta conexión: «Hoy tenemos un 45% más de trenes con la capital. De 18 conexiones pasamos a tener 26. Es un aumento positivo. A partir de hoy, vamos a disponer de 3.400 billetes más cada semana para viajar a Madrid, lo que supone un 85% más de plazas desde Logroño. De esas 26 conexiones, 14 van a transitar por La Rioja Baja y 12 por la Alta; así que, con esta reestructuración, se pasa a dar servicio a la mitad occidental de la comunidad autónoma, que no tenía servicio hasta ahora».

«Esta es una realidad más allá de las polémicas buscadas y premeditadas», ha sentenciado García. El diputado socialista se refería así a la lectura que Capellán hizo ayer de la carta remitida por el secretario de Estado de Transportes, en la que se rechazaba un nuevo servicio con Madrid por Calahorra, lo que el presidente riojano consideró un incumplimiento del departamento de Óscar Puente. «Tal y como confirmó el Ministerio ayer, se dotará de nuevo material rodante a nuestra comunidad para bajar de las tres horas de duración. Esto, que era el compromiso del ministro, se hará efectivo en cuanto finalicen las pruebas que se están haciendo», apuntó García, que ha denunciado la actitud del presidente: «No deja de ser sorprendente que el mismo día en que nuestra comunidad autónoma pasa a tener un nuevo tren directo con Madrid, el señor Capellán pasa a la carga contra el Ministerio».

El PSOE riojano ha manifestado su deseo de acompañar al Gobierno regional en la petición de más frecuencias y más trenes, pero «desde el diálogo y la voluntad de acuerdo». García ha animado a la ciudadanía riojana a demostrar la necesidad de mejorar las conexiones usando los servicios ferroviarios: «Renfe sigue criterios técnicos y de ocupación. Si las plazas se llenan se duplicarán los servicios; es un criterio aplastante». En cualquier caso, los socialistas no solo entienden necesario mejorar los enlaces con Madrid, sino también con Bilbao y Barcelona, así como un tren cercanías que una Miranda con Zaragoza.

Jesús María García asegura que entiende el enojo de algunos vecinos calagurritanos por la supresión de las cuatro frecuencias con Madrid los fines de semana. «Esta reestructuración la hace Renfe en función de criterios técnicos. Es un área que se me escapa, pero claro que comprendo a cualquiera que crea que la eliminación de un tren en ese sentido no es una buena noticia. Me parecen opiniones perfectamente respetables y lógicas». En cualquier caso, recuerda que otra conexión con la capital por La Rioja Baja no está descartada de plano: «La carta viene a decir que están estudiando esa posibilidad y que, de momento, no la consideran oportuna. Pero nosotros, aunque entendemos todos los argumentos, estamos a favor de que haya más trenes y más frecuencias». De momento, esperan que la llegada de nuevo material rodante permita acelerar la velocidad y recortar por debajo de las tres horas el viaje con Madrid por Calahorra, con salida de Logroño antes de las siete de la mañana«.