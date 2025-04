El tren de Madrid a Logroño por Miranda se estrena con 50 minutos de retraso

Diego Marín A. Logroño Viernes, 11 de abril 2025, 13:01 | Actualizado 13:53h. Comenta Compartir

Inicio para no presumir. El nuevo tren Madrid-Logroño que tenía prevista su llegada a las 12.41 horasse ha retarasado 50 minutos y ha ... llegado a la estación a las 13.31 horas. En un principio el panel informativo de llegadas informaba de que se retrasaba y llegaría a las 13.10 horas, pero pronto ha alargado aún más su demora de forma progresiva hasta prever el fin de trayecto para as 13.27 horas. Finalmente, el viaje se ha alargo un poquito más hasta casi 5 horas. Un estreno del servicio ferroviario que no es el soñado.

