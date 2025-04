Cronología de una promesa rota

20 de abril de 2024

Es bastante obvio que no quieren el tren que hemos puesto. Nos hemos equivocado. Llevar a los territorios lo que quieren a veces es posible y a veces no. Pero lo que no tiene sentido es llevarles lo que no quieren. Pensaremos en un territorio en el que ese tren sea más útil. https://t.co/9JJw0VbooV pic.twitter.com/FhEPMaN06D