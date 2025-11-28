El PSOE exige que se cubran todas las vacantes de agentes y bomberos forestales Según sus datos hay seis vacantes sin cubrir en el cuerpo de agentes forestales correspondientes a las comarcas del bajo Cidacos, alto Leza, medio Iregua, Anguiano y Ezcaray

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:22 Comenta Compartir

El diputado regional Jesús María García ha exigido a la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, que cubra «con total celeridad» todas las plazas de agentes y bomberos forestales en La Rioja.

García, en un comunicado, ha señalado que «es absolutamente imprescindible para garantizar la seguridad de nuestras zonas forestales que el Gobierno de La Rioja cubra todas y cada una de estas plazas que, en la actualidad, están vacantes».

Según sus datos hay seis vacantes sin cubrir en el cuerpo de agentes forestales correspondientes a las comarcas del bajo Cidacos, alto Leza, medio Iregua, Anguiano y Ezcaray; a estas plazas se une una más «que la consejera no pone en marcha pese a que fue comprometida y acordada por el propio Ejecutivo».

Por lo que respecta a bomberos forestales, «existen 29 vacantes ahora mismo en La Rioja, de las que 11 corresponden a fijos discontinuos y el resto a personal fijo».

García ha recordado que «todavía está presente en la atmósfera el humo de los incendios forestales que durante los pasados meses han asolado el medio natural de nuestro país» por lo que considera «inaudito» que el Gobierno de La Rioja siga sin cubrir plazas de colectivos «fundamentales para la prevención y la extinción de los incendios forestales en La Rioja».

El diputado regional ha recordado, además, que «la temporada más peligrosa y en la que más número de incendios forestales se producen en nuestra comunidad es, precisamente, durante los meses de invierno y en el inicio de la primavera», por lo que pide que estas plazas se cubran «de forma inmediata»