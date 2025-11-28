LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PSOE exige que se cubran todas las vacantes de agentes y bomberos forestales

Según sus datos hay seis vacantes sin cubrir en el cuerpo de agentes forestales correspondientes a las comarcas del bajo Cidacos, alto Leza, medio Iregua, Anguiano y Ezcaray

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:22

Comenta

El diputado regional Jesús María García ha exigido a la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, que cubra «con total celeridad» todas las plazas de agentes y bomberos forestales en La Rioja.

García, en un comunicado, ha señalado que «es absolutamente imprescindible para garantizar la seguridad de nuestras zonas forestales que el Gobierno de La Rioja cubra todas y cada una de estas plazas que, en la actualidad, están vacantes».

Según sus datos hay seis vacantes sin cubrir en el cuerpo de agentes forestales correspondientes a las comarcas del bajo Cidacos, alto Leza, medio Iregua, Anguiano y Ezcaray; a estas plazas se une una más «que la consejera no pone en marcha pese a que fue comprometida y acordada por el propio Ejecutivo».

Por lo que respecta a bomberos forestales, «existen 29 vacantes ahora mismo en La Rioja, de las que 11 corresponden a fijos discontinuos y el resto a personal fijo».

García ha recordado que «todavía está presente en la atmósfera el humo de los incendios forestales que durante los pasados meses han asolado el medio natural de nuestro país» por lo que considera «inaudito» que el Gobierno de La Rioja siga sin cubrir plazas de colectivos «fundamentales para la prevención y la extinción de los incendios forestales en La Rioja».

El diputado regional ha recordado, además, que «la temporada más peligrosa y en la que más número de incendios forestales se producen en nuestra comunidad es, precisamente, durante los meses de invierno y en el inicio de la primavera», por lo que pide que estas plazas se cubran «de forma inmediata»

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2 Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite y Murillo de Río Leza
  3. 3

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  6. 6 El reventón de una tubería anega un tramo de avenida la Paz
  7. 7 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  8. 8

    Estrellas riojanas que atraen a paladares de todo el mundo
  9. 9

    Proyecto Hombre celebra la vida por su 35 aniversario
  10. 10 Arrestan a una pareja en Valencia por las agresiones sexuales a la hija de seis años de ella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PSOE exige que se cubran todas las vacantes de agentes y bomberos forestales

El PSOE exige que se cubran todas las vacantes de agentes y bomberos forestales