Hay acuerdo: habrá gobierno de coalición PSOE - UP y Jesús María García preside el Parlamento La foto del acuerdo: las dos diputadas de UP (Henar Moreno y Raquel Romero) flanquean a Concha Andreu (PSOE) a la entrada del pleno / J.A. DEL RÍO PSOE y UP confirman a última hora que habrá al menos un consejero de Unidas Podemos en el gobierno riojano | El diputado calaguritano Jesús María García, elegido por la mayoría PSOE-UP como presidente del Parlamento LA RIOJA | E. SÁENZ Logroño Jueves, 20 junio 2019, 12:40

Hoy se pone en marcha el nuevo Parlamento de La Rioja, y a esta jornada se llegaba con la incertidumbre sobre si habría finalmente acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos y en qué términos.

Finalmente, a última hora, se ha dado a conocer minutos antes de que comenzara la sesión parlamentaria de este jueves, que PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo. El acuerdo se ha «oficializado» de una curiosa manera: Concha Andreu ha llegado al Parlamento flanqueada de las dos diputadas de UP, Henar Moreno y Raquel Romero. «Hay acuerdo, luego hablamos», han dicho a las periodistas antes de entrar en el edificio.

Por ese acuerdo, según ha podido saber este periódico, habrá en La Rioja un gobierno de coalición, con la entrada de al menos un consejero de Unidas Podemos en el Ejecutivo regional que presidirá la socialista Concha Andreu.

En el acuerdo ha desvelado otra incógnita la de quién presidiría el Parlamento riojano: el socialista calagurritano Jesús María García.

Jesus María García recIbe el aplauso de sus compañeros tras ser elegido presidente del Parlamento / Justo Rodriguez

García ha sido elegido, con los votos de UP y PSOE (17), por mayoría absoluta. Ciudadanos y PP han votado a sus propios candidatos: Alberto Reyes (cuatro votos) y Begoña Martinez (11).

También fruto del acuerdo entre las dos formaciones de izquierdas, Henar Moreno (UP), ha sido elegida por la misma mayoría como vicepresidenta primera. Además, José Ignacio Ceniceros (PP) será el vicepresidente segundo. De nuevo, el PSOE y UP votan juntos por Moreno (17), el PP vota por el expresidente y Ciudadanos se decanta por su propia candidata (Bellinda León), que no ha sido elegida.

Los otros dos puestos de la mesa del Parlamento, dos secretarías, serán para la socialista Teresa Villuendas y para la popular' Begoña Martínez, por lo que Cs se queda fuera de la mesa del Parlamento.

Una mesa quen quda así:

- Presidente: Jesús MAría García (PSOE)

- VIcepresidenta Primera ;: Hen ar MOreno (UP)

- Vicepresidene Segudo: José Ignacio Ceniceros (PP)

- Secretaria Primera: Teresa Villuendas

- Secretaria Segunda: Begoña Martínez